Туск відвідає Україну 18 вересня: готується зустріч з Фіцо щодо санкцій проти Росії
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у п’ятницю, 18 вересня, відвідає Україну для обговорення санкцій проти Росії.
Про це Туск заявив під час спільної пресконференції в четвер у Варшаві з австрійським канцлером Крістіаном Штокером, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Що відомо?
Туск зазначив, що позиція Франції у цьому питанні його дуже здивувала, натомість Словаччина вже традиційно "обережніше підходить до різних санкцій".
"Після моєї зустрічі з прем'єрами Вишеградської групи в Братиславі кілька днів тому я оптиміст щодо позиції всієї Вишеградської групи стосовно санкцій. Завтра я побачуся з прем'єром Фіцо також в Україні, де відбудеться саміт. Натомість щодо французької позиції – я намагатимуся дізнатися у президента Макрона, чи справді захист інтересів однієї людини є пріоритетом для Франції", — сказав Туск.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива", який пройде 18-20 вересня в Івано-Франківській області. Подія збере представників бізнесу з різних країн Карпатського регіону.
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