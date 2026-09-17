Туск відвідає Україну 18 вересня: готується зустріч з Фіцо щодо санкцій проти Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у п’ятницю, 18 вересня, відвідає Україну для обговорення санкцій проти Росії.

Про це Туск заявив під час спільної пресконференції в четвер у Варшаві з австрійським канцлером Крістіаном Штокером, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Що відомо?

Туск зазначив, що позиція Франції у цьому питанні його дуже здивувала, натомість Словаччина вже традиційно "обережніше підходить до різних санкцій".

"Після моєї зустрічі з прем'єрами Вишеградської групи в Братиславі кілька днів тому я оптиміст щодо позиції всієї Вишеградської групи стосовно санкцій. Завтра я побачуся з прем'єром Фіцо також в Україні, де відбудеться саміт. Натомість щодо французької позиції – я намагатимуся дізнатися у президента Макрона, чи справді захист інтересів однієї людини є пріоритетом для Франції", — сказав Туск.

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Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива", який пройде 18-20 вересня в Івано-Франківській області. Подія збере представників бізнесу з різних країн Карпатського регіону.

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