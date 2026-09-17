Китай обурився через підтриманий Конгресом США законопроєкт Грема про санкції проти Росії

МЗС Китаю виступило проти підтриманого Палатою представників Конгресу США законопроєкту покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає санкції проти третіх країн за закупівлю російської нафти та газу.

Про це повідомляє Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція Пекіна

За словами речника МЗС Китаю Гоу Цзякуня, Пекін виступає проти законопроєкту США про санкції проти Росії, оскільки наполягає, що двосторонні відносини не повинні порушуватися.

"Пекін завжди виступає проти юрисдикції з "довгим рукавом", яка не має підстав у міжнародному праві чи повноваженнях Ради безпеки ООН. Китай здійснює економічне та торговельне співробітництво з країнами на засадах рівності та взаємної вигоди", — пояснив Гоу.

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Таким чином, він відповідав на запитання щодо законопроекту Ліндсі Грема, який передбачає санкції проти іноземних підприємств, що підтримують оборонну промисловість Росії.

Гуо запевнив, що співпраця Китаю нібито не спрямована проти жодної третьої країни та не повинна порушуватися під тиском будь-якої третьої сторони.

Двосторонній товарообіг між Китаєм і Росією зростає та у 2024 році перевищив $240 млрд.

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