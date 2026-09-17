Китай возмутился из-за поддержанного Конгрессом США законопроекта Грэма о санкциях против России

МИД Китая выступил против поддержанного Палатой представителей Конгресса США законопроекта покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает санкции против третьих стран за закупку российской нефти и газа.

Об этом сообщает Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Пекина

По словам официального представителя МИД Китая Го Цзякуня, Пекин выступает против законопроекта США о санкциях против России, поскольку настаивает на том, что двусторонние отношения не должны нарушаться.

"Пекин всегда выступает против юрисдикции с "длинной рукой", не имеющей оснований в международном праве или полномочиях Совета Безопасности ООН. Китай осуществляет экономическое и торговое сотрудничество со странами на принципах равенства и взаимной выгоды", - сказал Гоу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз просит Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей

Таким образом, он отвечал на вопрос о законопроекте Линдси Грэма, который предусматривает санкции против иностранных предприятий, поддерживающих оборонную промышленность России.

Гоу заверил, что сотрудничество Китая якобы не направлено против какой-либо третьей страны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны.

Двусторонний товарооборот между Китаем и Россией растет и в 2024 году превысил $240 млрд.

Читайте также: Законопроект Грема - четкий сигнал для России, - Вадефуль

Что этому предшествовало?