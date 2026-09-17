Китай возмутился из-за поддержанного Конгрессом США законопроекта Грэма о санкциях против России
МИД Китая выступил против поддержанного Палатой представителей Конгресса США законопроекта покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает санкции против третьих стран за закупку российской нефти и газа.
Об этом сообщает Anadolu, передает Цензор.НЕТ.
Позиция Пекина
По словам официального представителя МИД Китая Го Цзякуня, Пекин выступает против законопроекта США о санкциях против России, поскольку настаивает на том, что двусторонние отношения не должны нарушаться.
"Пекин всегда выступает против юрисдикции с "длинной рукой", не имеющей оснований в международном праве или полномочиях Совета Безопасности ООН. Китай осуществляет экономическое и торговое сотрудничество со странами на принципах равенства и взаимной выгоды", - сказал Гоу.
Таким образом, он отвечал на вопрос о законопроекте Линдси Грэма, который предусматривает санкции против иностранных предприятий, поддерживающих оборонную промышленность России.
Гоу заверил, что сотрудничество Китая якобы не направлено против какой-либо третьей страны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны.
Двусторонний товарооборот между Китаем и Россией растет и в 2024 году превысил $240 млрд.
Что этому предшествовало?
- 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции.
- Теперь его должен подписать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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