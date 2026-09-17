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Новости Санкции против России Санкции США против России
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Китай возмутился из-за поддержанного Конгрессом США законопроекта Грэма о санкциях против России

китай

МИД Китая выступил против поддержанного Палатой представителей Конгресса США законопроекта покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает санкции против третьих стран за закупку российской нефти и газа.

Об этом сообщает Anadolu, передает Цензор.НЕТ.

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Позиция Пекина

По словам официального представителя МИД Китая Го Цзякуня, Пекин выступает против законопроекта США о санкциях против России, поскольку настаивает на том, что двусторонние отношения не должны нарушаться.

"Пекин всегда выступает против юрисдикции с "длинной рукой", не имеющей оснований в международном праве или полномочиях Совета Безопасности ООН. Китай осуществляет экономическое и торговое сотрудничество со странами на принципах равенства и взаимной выгоды", - сказал Гоу.

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Таким образом, он отвечал на вопрос о законопроекте Линдси Грэма, который предусматривает санкции против иностранных предприятий, поддерживающих оборонную промышленность России.

Гоу заверил, что сотрудничество Китая якобы не направлено против какой-либо третьей страны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны.

Двусторонний товарооборот между Китаем и Россией растет и в 2024 году превысил $240 млрд.

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Что этому предшествовало?

  • 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции.
  • Теперь его должен подписать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Автор: 

Китай (3428) Конгресс США (1327) санкции (12569) США (30480) Линдси Грэм (185)
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Топ комментарии
+9
Чого його так збурило? - а те шо кацапи 12р вбивають українців їм пох?
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17.09.2026 16:12 Ответить
+5
Дусе серйозне питання. Ножкою тупали?
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17.09.2026 16:12 Ответить
+5
Да, їм пох, точніше їм це навіть це добре, по перше кацапія стає слабкою і повністю залежною від китаю, по друге дешеві ресурси в обмін на збут всього мотлоху на ринок кацапі...Де мінуси для китайозів?
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17.09.2026 16:15 Ответить

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