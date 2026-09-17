Конгресс США окончательно одобрил законопроект Грэма о санкциях против России, - СМИ

16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоресурсы или помогают России обходить санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Закон Грэма получил поддержку Палаты представителей

За законопроект проголосовали 262 конгрессмена, против выступили 159.

Законопроект должен предоставить президенту США право вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоносители. Также ограничения могут коснуться государств, помогающих России обходить санкции.

Кроме того, документ предусматривает санкции против российских чиновников, банков и так называемого теневого флота. Законопроект также продлевает санкции против Ирана.

Сенат США поддержал законопроект 7 августа. 11 августа документ был передан в Палату представителей.

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Что предусматривает санкционный документ

Законопроект разработали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Всего у него 119 соавторов среди конгрессменов от Демократической и Республиканской партий, поддерживающих Украину.

Документ дважды пересматривался. Сначала, ещё до смерти Грэма 11 июля, сенаторы по согласованию с Белым домом смягчили часть его положений.

Первая редакция предусматривала возможность введения пошлин в отношении более 60 стран. В согласованной версии документ сосредоточен на пяти основных импортерах российской нефти и пяти импортерах природного газа.

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Изначально также речь шла о тарифах в размере 500% для стран, импортирующих российскую нефть и газ. В согласованной с президентом США версии предусмотрена ставка от 0 до 100%.

Конкретные тарифные ставки в отношении отдельных стран будет определять торговый представитель США.

После смерти Грэма Дональд Трамп, ссылаясь на желание покойного сенатора, попросил добавить в документ санкции против Ирана и военного крыла "Хезболлы".

Законопроект должен предусматривать санкционные меры в отношении:

российских чиновников;

российских банков;

судов теневого флота;

стран, закупающих российские энергоносители;

государств и компаний, помогающих России обходить санкции;

Ирана.

Теперь документ должен быть передан на подпись президенту США Дональду Трампу.