Конгресс США окончательно одобрил законопроект Грэма о санкциях против России, - СМИ
16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоресурсы или помогают России обходить санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Закон Грэма получил поддержку Палаты представителей
За законопроект проголосовали 262 конгрессмена, против выступили 159.
Законопроект должен предоставить президенту США право вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоносители. Также ограничения могут коснуться государств, помогающих России обходить санкции.
Кроме того, документ предусматривает санкции против российских чиновников, банков и так называемого теневого флота. Законопроект также продлевает санкции против Ирана.
Сенат США поддержал законопроект 7 августа. 11 августа документ был передан в Палату представителей.
Что предусматривает санкционный документ
Законопроект разработали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Всего у него 119 соавторов среди конгрессменов от Демократической и Республиканской партий, поддерживающих Украину.
Документ дважды пересматривался. Сначала, ещё до смерти Грэма 11 июля, сенаторы по согласованию с Белым домом смягчили часть его положений.
Первая редакция предусматривала возможность введения пошлин в отношении более 60 стран. В согласованной версии документ сосредоточен на пяти основных импортерах российской нефти и пяти импортерах природного газа.
Изначально также речь шла о тарифах в размере 500% для стран, импортирующих российскую нефть и газ. В согласованной с президентом США версии предусмотрена ставка от 0 до 100%.
Конкретные тарифные ставки в отношении отдельных стран будет определять торговый представитель США.
После смерти Грэма Дональд Трамп, ссылаясь на желание покойного сенатора, попросил добавить в документ санкции против Ирана и военного крыла "Хезболлы".
Законопроект должен предусматривать санкционные меры в отношении:
- российских чиновников;
- российских банков;
- судов теневого флота;
- стран, закупающих российские энергоносители;
- государств и компаний, помогающих России обходить санкции;
- Ирана.
Теперь документ должен быть передан на подпись президенту США Дональду Трампу.
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