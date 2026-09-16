США договорились с Беларусью освободить 25 заключенных: Вашингтон снимет санкции с двух компаний

Беларусь и США достигли временной договоренности, в рамках которой белорусская сторона освободит 25 заключенных, а США снимут санкции с двух белорусских компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил по итогам переговоров в Минске 16 сентября специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул, которого цитирует официальное белорусское информационное агентство Белта.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

25 заключенных освободили после переговоров США и Беларуси

"В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний: "Лакафарба" и "Беллеспаперапрам", — сказал Коул.

По его словам, переговоры будут продолжаться, и когда все вопросы будут решены, последуют дополнительные освобождения и снятие санкций.

"Мы ведем наши переговоры уже очень давно, эти переговоры будут продолжаться. Мы достигли большого прогресса, с моей точки зрения, и все будет продолжаться", — добавил спецпосланник.

Читайте также: Зеленский подписал новый пакет санкций, в частности против субъектов из Беларуси

Впоследствии Коул написал в соцсети X, что "25 заключенных вышли на свободу", и разместил соответствующее фото.

"Приверженность президента Трампа прямой дипломатии приносит результаты. Благодарим президента Лукашенко за этот шаг, а также благодарим наших друзей в Литве за поддержку. Мы и впредь будем улучшать отношения между США и Беларусью и работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем добиться освобождения еще большего числа людей", – отметил Коул.

Читайте также: Посланник Трампа Коул встретился с Лукашенко в Минске

15 сентября Александр Лукашенко встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе с Джоном Коулом. Вместе с Коулом на переговоры прибыл представитель Госдепартамента Кристофер Панико.

С белорусской стороны в переговорах также приняли участие премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Читайте также: США могут ослабить санкции против Беларуси в обмен на дальнейшее освобождение политзаключенных, - спецпосланник Коул

Когда обсуждалась тема освобождения политических заключенных, Лукашенко в очередной раз заявил, что в стране нет политических преследований.

По его словам, "беглецы" лгут о том, что репрессии продолжаются и что вместо освобожденных в рамках договоренностей с США задерживают и судят вдвое больше граждан.

Как заявил Лукашенко, белорусские власти "не имеют абсолютно никакой необходимости в политических преследованиях, поскольку все процессы в Беларуси находятся под контролем".

В Беларуси остаются сотни политических заключенных

Между тем, по данным правозащитников, по состоянию на 16 сентября в Беларуси 912 человек признаны политическими заключенными. Как отмечает правозащитный центр "Вясна", репрессии в Беларуси продолжаются: людей по-прежнему задерживают и судят по политически мотивированным делам.