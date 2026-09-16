США домовилися з Білоруссю про звільнення 25 ув’язнених: Вашингтон зніме санкції з двох компаній

Білорусь і США домовилися про тимчасову угоду, в рамках якої білоруська сторона звільнить 25 ув’язнених, а США знімуть санкції з двох білоруських компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив за підсумками переговорів у Мінську 16 вересня спеціальний посланець президента США з питань Білорусі Джон Коул, якого цитує офіційне білоруське інформаційне агентство Белта.

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25 ув’язнених звільнили після переговорів США та Білорусі

"Як жест доброї волі Білорусь звільнить 25 осіб. Сполучені Штати, у свою чергу, знімуть санкції з двох білоруських компаній: "Лакафарба" і "Беллеспаперапрам", – сказав Коул.

За його словами, переговори триватимуть, і коли всі питання будуть вирішені, будуть додаткові звільнення й додаткове зняття санкцій.

"Ми ведемо наші переговори вже дуже давно, ці переговори триватимуть. Ми досягли великого прогресу, з моєї точки зору, і все триватиме", – додав спецпосланець.

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Згодом Коул написав у соцмережі X, що "25 ув’язнених вийшли на свободу", і розмістив відповідне фото.

"Прихильність президента Трампа прямій дипломатії приносить результати. Дякуємо президенту Лукашенку за цей крок, а також дякуємо нашим друзям у Литві за підтримку. Ми й надалі будемо покращувати відносини між США та Білоруссю і працюємо над тим, щоб у найближчому майбутньому домогтися звільнення ще більшої кількості людей", – зазначив Коул.

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15 вересня Олександр Лукашенко зустрівся з представниками команди президента США Дональда Трампа на чолі з Джоном Коулом. Разом із Коулом на переговори прибув представник Державного департаменту Крістофер Паніко.

З білоруського боку в переговорах також взяли участь прем’єр-міністр Олександр Турчин, голова КДБ Іван Тертель і постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков.

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Коли обговорювалася тема звільнення політичних в’язнів, Лукашенко вкотре заявив, що в країні немає політичних переслідувань.

За його словами, "втікачі" брешуть про те, що репресії тривають і що замість звільнених у рамках домовленостей зі США затримують і судять удвічі більше громадян.

Як заявив Лукашенко, білоруська влада "не має абсолютно жодної потреби у політичних переслідуваннях, оскільки всі процеси в Білорусі перебувають під контролем".

У Білорусі залишаються сотні політичних в’язнів

Тим часом, за даними правозахисників, на 16 вересня у Білорусі 912 осіб визнали політичними в’язнями. Як вказує правозахисний центр "Вясна", репресії у Білорусі тривають: людей досі затримують і судять у політично мотивованих справах.