Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт Грема про санкції проти Росії, - ЗМІ

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Закон Грема отримав підтримку Палати представників

За законопроєкт проголосували 262 конгресмени, проти були 159.

Законопроєкт має надати президенту США право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Також обмеження можуть стосуватися держав, які допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і так званого тіньового флоту. Законопроєкт також продовжує санкції проти Ірану.

Сенат США підтримав законопроєкт 7 серпня. 11 серпня документ передали до Палати представників.

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Що передбачає санкційний документ

Законопроєкт розробили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Загалом він має 119 співавторів серед конгресменів від Демократичної та Республіканської партій, які підтримують Україну.

Документ двічі переглядали. Спочатку, ще до смерті Грема 11 липня, сенатори за погодженням із Білим домом пом'якшили частину його положень.

Перша редакція передбачала можливість запровадження мит щодо понад 60 країн. У погодженій версії документ зосереджується на п'яти основних імпортерах російської нафти та п'яти імпортерах природного газу.

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Спочатку також йшлося про тарифи у розмірі 500% для країн, які імпортують російські нафту та газ. У погодженій із президентом США версії передбачена ставка від 0 до 100%.

Конкретні тарифні ставки щодо окремих країн визначатиме торговий представник США.

Після смерті Грема Дональд Трамп, посилаючись на бажання покійного сенатора, попросив додати до документа санкції проти Ірану та військового крила Хезболли.

Законопроєкт має передбачати санкційні заходи щодо:

російських посадовців;

російських банків;

суден тіньового флоту;

країн, які купують російські енергоносії;

держав і компаній, які допомагають Росії обходити санкції;

Ірану.

Тепер документ має бути переданий на підпис президенту США Дональду Трампу.