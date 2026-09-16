Відповідальність Росії за скоєні злочини є ключовою умовою для тривалого миру, – Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що відповідальність Росії за скоєні злочини є ключовою умовою для тривалого миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час дебатів у Європарламенті, пише "Укрінформ".

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Каллас закликала забезпечити відповідальність Росії

Каллас наголосила, що Росія порушує закони війни. За її словами, ЄС має забезпечити якнайшвидший початок роботи Міжнародної комісії з розгляду позовів та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Запорукою тривалого миру, коли настане відповідний час, є відповідальність", — заявила Каллас.

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Вона також зазначила, що ЄС підтримує повернення депортованих українських дітей та звільнення всіх цивільних осіб, багато з яких, за її словами, зазнають систематичних катувань.

Каллас нагадала, що Євросоюз продовжує санкційний тиск на Росію та підтримує Україну.

"Відповідь на агресію Росії проста: ми продовжуємо тиснути на Росію та підтримувати Україну", — сказала вона.

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ЄС планує посилювати тиск і підтримку України

За словами Каллас, ЄС уже ухвалив 21 пакет санкцій, які стосуються 3000 фізичних та юридичних осіб. Останній пакет, ухвалений 23 липня, спрямований проти фінансової системи Росії, її військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

Вона повідомила, що зараз завершується підготовка найбільшого на сьогодні переліку підсанкційних осіб.

Каллас також нагадала, що загальний обсяг допомоги ЄС Україні від початку війни перевищив 220 мільярдів євро. Військова допомога від Євросоюзу та держав-членів становить понад 78 мільярдів.

Крім того, кредит на підтримку України передбачає 90 мільярдів євро протягом двох років. З цієї суми 60 мільярдів планують спрямувати на військові потреби.

"Ми могли б надати ще 1 мільярд євро нового фінансування на військову підтримку. Я працюю з державами-членами над виділенням цих коштів", — сказала Каллас.

Вона також заявила про необхідність посилювати двосторонню підтримку України. За словами Каллас, якщо російський диктатор Володимир Путін добровільно не погодиться на переговори, спільний тиск має змусити його сісти за стіл переговорів.

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз продовжив санкції проти Росії лише на сім днів замість традиційних шести місяців. Новий термін дії обмежень спливає опівночі 22 вересня.

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