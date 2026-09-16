Розплющте очі - єдиною перешкодою для миру є Росія, - Каллас у Європарламенті

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що єдиною перешкодою на шляху до миру є Росія.

Про це вона сказала під час дебатів у Європейському парламенті щодо нагальної потреби в підтримці України з боку ЄС на тлі ескалації військової агресії РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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РФ - єдина перешкода

Я знаю, що в Європейському Союзі є люди - зокрема, я чула деяких депутатів Європарламенту, - які чомусь вважають Україну перешкодою для миру. Тож я кажу вам: розплющте очі - єдиною перешкодою для миру є Росія", - заявила Каллас.

Також вона нагадала про останню хвилю російської ескалації в Україні.

"Липень і серпень стали найбільш смертоносними місяцями для українського цивільного населення від початку цієї війни. Оскільки російська армія загрузла в боях на землі, Росія вбиває мирних жителів із повітря. Якщо початковим планом Росії було вторгнення в суверенну країну та захоплення чужих територій, то сьогодні її мета є ще більш неприйнятною. Російські військові тепер без розбору й зухвало атакують українців", - розповіла представниця ЄС.

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Вона додала, що за останні кілька місяців Росія знищила близько 90% інфраструктури для зберігання продовольства в Україні, зауваживши, що ЄС наразі допомагає Україні збільшити потужності для зберігання зерна.

"Ми вже знаємо, до чого готується Росія цієї зими: до посилення атак на енергетичні об’єкти, щоб зробити життя звичайних українських родин ще нестерпнішим", — наголосила Каллас.

Допомога Україні

За її словами, ЄС постійно докладає зусиль щодо підготовки України до холодного сезону.

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"Цього року Європейський Союз виділив 75 мільйонів євро на ремонт і утеплення житла, а також на забезпечення предметами першої необхідності, зокрема теплим одягом, ковдрами, мобільними станціями очищення води та генераторами. Підготовка до зими є пріоритетом, що поступається лише військовій підтримці та посиленню протиповітряної оборони", - розповіла вона.

Також Каллас нагадала про спроби Кремля посіяти страх серед європейців, щоб підірвати їхню підтримку українського народу.

"Чи то обстріли поїздів, якими подорожують іноземні високопосадовці, чи то атаки, що здійснюються максимально близько до кордонів НАТО, - мета Путіна полягає в тому, щоб залякати Захід", - пояснила вона.

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