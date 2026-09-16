Откройте глаза - единственным препятствием для мира является Россия, - Каллас в Европарламенте

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что единственным препятствием на пути к миру является Россия.

Об этом она сказала во время дебатов в Европейском парламенте о насущной необходимости поддержки Украины со стороны ЕС на фоне эскалации военной агрессии РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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РФ - единственное препятствие

"Я знаю, что в Европейском Союзе есть люди - в частности, я слышала некоторых депутатов Европарламента, - которые почему-то считают Украину препятствием для мира. Поэтому я говорю вам: откройте глаза - единственным препятствием для мира является Россия", - заявила Каллас.

Также она напомнила о последней волне российской эскалации в Украине.

"Июль и август стали самыми смертоносными месяцами для украинского гражданского населения с начала этой войны. Поскольку российская армия увязла в боях на земле, Россия убивает мирных жителей с воздуха. Если первоначальным планом России было вторжение в суверенную страну и захват чужих территорий, то сегодня ее цель еще более неприемлема. Российские военные теперь без разбора и нагло атакуют украинцев", - рассказала представительница ЕС.

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Она добавила, что за последние несколько месяцев Россия уничтожила около 90% инфраструктуры для хранения продовольствия в Украине, отметив, что ЕС в настоящее время помогает Украине увеличить мощности для хранения зерна.

"Мы уже знаем, к чему готовится Россия этой зимой: к усилению атак на энергетические объекты, чтобы сделать жизнь обычных украинских семей еще более невыносимой", - подчеркнула Каллас.

Помощь Украине

По ее словам, ЕС постоянно прилагает усилия по подготовке Украины к холодному сезону.

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"В этом году Европейский Союз выделил 75 миллионов евро на ремонт и утепление жилья, а также на обеспечение предметами первой необходимости, в частности теплой одеждой, одеялами, мобильными станциями очистки воды и генераторами. Подготовка к зиме является приоритетом, уступающим лишь военной поддержке и усилению противовоздушной обороны", - рассказала она.

Также Каллас напомнила о попытках Кремля посеять страх среди европейцев, чтобы подорвать их поддержку украинского народа.

"Будь то обстрелы поездов, в которых путешествуют иностранные высокопоставленные чиновники, или атаки, совершаемые максимально близко к границам НАТО, - цель Путина заключается в том, чтобы запугать Запад", - пояснила она.

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