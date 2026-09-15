Каллас заявила, что ответила бы на звонок Путина или Лаврова, но не поддерживает диалог на условиях РФ

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что ответила бы на звонок от диктатора РФ Путина или министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если бы такая возможность представилась, при этом скептически оценив усилия американских переговорщиков.

Об этом она заявила в интервью финскому вещателю Yle, передает Цензор.НЕТ.

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Готовность к разговору с Кремлем

"Конечно, я буду разговаривать [с Путиным и Лавровым], если представится такая возможность", - сказала Каллас, при этом подчеркнув, что не поддерживает начало диалога с Россией на условиях Кремля.

Чиновница напомнила, что уже встречалась с Лавровым на международных форумах, в частности на встречах АСЕАН и "Группы двадцати", и напрямую излагала ему позицию Европейского Союза.

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Оценка переговорной тактики России

По словам Каллас, Россия умело ведет переговоры - по мнению чиновницы, Москва выдвигает максимальные требования, угрожает и ждет уступок со стороны Запада. Таким образом Кремль пытается добиться того, чего раньше не имел.

Скептицизм в отношении Кушнера и Уиткоффа

Каллас также скептически отнеслась к усилиям спецпосланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которые в начале сентября посетили Москву и Киев. Она считает, что в переговорном процессе должны участвовать люди, которые лучше понимают, как действует Россия.

По словам высокопоставленной дипломатки ЕС, если целью является скорейшее окончание войны, самым простым способом достичь этого является заставить жертву отказаться от того, что она защищает - то есть от своей земли и людей. Однако, подчеркнула она, это не приведет к справедливому и устойчивому миру.

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Роль ЕС в переговорах

Глава евродипломатии указала, что в настоящее время ЕС не может выступать полноценным посредником между Украиной и Россией, поскольку поддерживает Киев. В то же время она напомнила, что в ходе переговоров неизбежно будут обсуждаться вопросы, решение которых зависит от Европы, в частности судьба замороженных активов РФ.

По словам Каллас, Евросоюз должен четко дать понять, что такие вопросы не могут решаться исключительно в рамках диалога между Россией и США.

"Требования России являются максимальными. В ответ мы тоже должны говорить о своих максимальных требованиях, чтобы переговорные позиции были сбалансированными", - добавила она.

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