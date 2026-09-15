Каллас заявила, що відповіла б на дзвінок Путіна чи Лаврова, але не підтримує діалог на умовах РФ

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що відповіла б на дзвінок від диктатора РФ Путіна чи міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, якби така можливість з'явилась, водночас скептично оцінивши зусилля американських переговірників.

Про це вона заявила в інтерв'ю фінському мовнику Yle, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Готовність до розмови з Кремлем

"Авжеж, я буду розмовляти [з Путіним та Лавровим], якщо з'явиться така можливість", — сказала Каллас, водночас наголосивши, що не підтримує початок діалогу з Росією на умовах Кремля.

Посадовиця нагадала, що вже зустрічалася з Лавровим на міжнародних форумах, зокрема на зустрічах ASEAN та G20, і напряму висловлювала йому позицію Європейського Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас про поступки Росії: Справа не лише в територіях, йдеться про людей, які там живуть

Оцінка переговорної тактики Росії

За словами Каллас, Росія вміло веде перемовини — на думку чиновниці, Москва висуває максимальні вимоги, погрожує та чекає на поступки з боку Заходу. Таким чином Кремль намагається домогтися того, чого раніше не мав.

Скептицизм щодо Кушнера і Віткоффа

Каллас також скептично поставилась до зусиль спецпосланців президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які на початку вересня відвідали Москву та Київ. Вона вважає, що у переговорному процесі мають брати участь люди, які краще розуміють, як діє Росія.

За словами топдипломатки ЄС, якщо метою є швидке закінчення війни, найпростішим способом досягнути цього є змусити жертву відмовитися від того, що вона захищає — тобто від своєї землі та людей. Однак, наголосила вона, це не призведе до справедливого та сталого миру.

Читайте також: Росія досі чекає Зеленського у Москві для прямих переговорів з Путіним, - Пєсков

Роль ЄС у перемовинах

Глава євродипломатії вказала, що нині ЄС не може виступати повноцінним посередником між Україною та Росією, оскільки підтримує Київ. Водночас вона нагадала, що під час перемовин неминуче обговорюватимуть питання, розв'язання яких залежить від Європи, зокрема долю заморожених активів РФ.

За словами Каллас, Євросоюз має чітко дати зрозуміти, що такі питання не можуть вирішуватися лише у діалозі між Росією та США.

"Вимоги Росії є максимальними. У відповідь ми теж маємо говорити про свої максимальні вимоги, щоб переговорні позиції були збалансованими", — додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб готовий стати перемовником від ЄС щодо миру в Україні, якщо виникне така потреба