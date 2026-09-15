Каллас про поступки Росії: Справа не лише в територіях, йдеться про людей, які там живуть

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що українці найбільше зацікавлені у мирі, однак Росія наразі не демонструє готовності до припинення війни та ще більше посилює атаки.

Про це вона сказала 15 вересня під час дебатів у Європарламенті в Страсбурзі, присвячених гібридним загрозам для Європи, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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РФ не погоджується на припинення вогню

"Хочу звернутися до тих, хто говорить про мир. Дозвольте сказати абсолютно чітко: ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Вони вже погоджувалися на численні припинення вогню і протягом дуже тривалого часу", - сказала Каллас.

Однак Росія, як зауважила топдипломатка, не погоджується на припинення бойових дій.

"Ми маємо дивитися на ситуацію тверезо. Росія на це не погоджується. Навпаки – вона посилює атаки на цивільних в Україні, а також атаки на наших територіях", - сказала очільниця дипломатії ЄС.

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Неприпустимість територіальних поступок

Водночас Каллас відкинула ідею про те, що відмова від частини українських земель здатна принести мир.

"Я не погоджуюся з тими, хто каже: "Чому б вам просто не віддати території – і тоді буде мир?" Адже справа не лише в територіях. Йдеться завжди і про людей, які живуть на цих територіях і страждають", – сказала вона.

Глава дипломатії ЄС вважає, що поступки агресору можуть призвести до нових воєн.

"Якщо агресія приносить результат, ми побачимо її ще більше", – додала Каллас.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше один із посланців президента США, його зять Джаред Кушнер заявив, що найскладнішим питанням у процесі мирних перемовин щодо припинення війни РФ проти України, залишаються території.

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