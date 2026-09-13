Кушнер: Найскладнішим питанням у перемовинах між Україною та РФ залишаються території

Один із посланців президента США, його зять Джаред Кушнер заявив, що найскладнішим питанням у процесі мирних перемовин щодо припинення війни РФ проти України, залишаються території.

Про це він сказав під час онлайн-виступу на форумі "Ялтинської Європейської Cтрaтегії" (YES) у Києві 11 вересня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Питання територій

"Найскладнішим питанням, як і раніше, залишається територіальне. І я думаю, що певною мірою воно, очевидно, залежить від того, що відбувається на полі бою, а там ситуація – дуже динамічна… Тож території залишатимуться головним питанням. І саме тут позиції сторін досі розходяться", – сказав Кушнер.

Вимоги Кремля та пошук "креативного рішення"

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін окреслив лінію, якої він хоче досягти.

"Путін окреслив свою позицію щодо того, чого він хоче досягти. Якби Україна погодилася відійти до цієї лінії, тоді, очевидно, решта угоди вже була б у нас готова. Але Україна зараз цього не хоче. І наше завдання як посередника – зрозуміти, як можна знайти креативне рішення, яке не суперечитиме її (України, - ред.) прагненням, допоможе їй досягти своєї мети й водночас дозволить нам домогтися від Росії припинення конфлікту. Причому таким чином, щоб обидві сторони могли рухатися вперед у рамках, за яких це більше не повториться",- заявив посланець Трампа.

За його словами, американська сторона намагається "максимально зосередити свої зусилля на тому, що справді може просунути результат уперед", а не займається "показовою дипломатією".

За словами Кушнера, він "дуже хотів би повернутися" до Києва.

"Ми повернемося, коли буде про що говорити і коли це буде потрібно. Те, що ми фізично не перебуваємо там, не заважає нам зосереджуватися на цьому питанні та тримати його під контролем. І коли наша присутність там буде потрібна, ми будемо там на сто відсотків. Якби все залежало лише від нас і йшлося про задоволення, ми б поїхали й залишилися там надовго. Просто ми намагаємося бути максимально ефективними, щоб якнайшвидше досягти результату", – зазначив він.

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Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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