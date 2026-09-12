Візити до Москви та Києва були "дуже успішними": Тепер маємо чітке розуміння щодо наступних кроків, - Кушнер

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер назвав "дуже успішними" поїздки до України та Росії, адже тепер США нібито мають чітке уявлення про те, що може покласти край війні та сприяти тривалому миру.

Про це він Кушнер заявив під час щорічної зустрічі YES у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Чітке розуміння

"Я б сказав, що вона була дуже успішною. Думаю, тепер ми маємо чітке розуміння того, якими мають бути наступні кроки. Я вважаю, що в будь-якій складній проблемі потрібно спочатку створити певну рамку, в якій чітко визначити: по-перше, чого саме ми намагаємося досягти", – зазначив Кушнер.

Він зауважив, що тепер США нібито мають "чітке уявлення не лише про те, що може покласти край" війні, а й про те, що "може привести до тривалого та стійкого миру".

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"На мою думку, це дуже-дуже важливо. Думаю, нам вдалося добре це сформулювати. Можливість отримати актуальну інформацію від обох сторін була надзвичайно важливою. Провести час із росіянами, поставити їм різні запитання, спробувати зрозуміти, що вони бачать, як вони сприймають ситуацію, яку гнучкість можуть проявити. І я думаю, що це привело до появи нових ідей, які, сподіваюся, ми зможемо обговорити під час тристоронньої зустрічі найближчим часом", – розповів спецпредставник.

Тристороння зустріч

За словами Кушнера, вони працюють над тим, щоб організувати тристоронню зустріч.

"Думаю, це було однією з головних цілей. Ми зрозуміли, що коли вдається зібрати обидві сторони разом, це значно продуктивніше, ніж так звана човникова дипломатія, якщо ви хочете зрештою прийти до конкретного результату", – додав він.

Крім того, Кушнер зауважив, що наразі "жодна зі сторін не має чіткого розуміння" того, яким має бути результат завершення російсько-української війни.

"Але наше завдання як посередника – працювати з обома сторонами, вибудовувати довіру, слухати обидві сторони, шукати точки перетину, а потім шукати можливість досягти домовленості або, в деяких випадках, створювати таку можливість", – зазначив він.

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Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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Візит Віткоффа та Кушнера в Москву