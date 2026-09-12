Визиты в Москву и Киев были "очень успешными": теперь у нас есть четкое понимание следующих шагов, - Кушнер

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер назвал поездки в Украину и Россию "очень успешными", поскольку теперь у США якобы сложилось четкое представление о том, что может положить конец войне и способствовать прочному миру.

Об этом Кушнер заявил во время ежегодной встречи YES в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Четкое понимание

"Я бы сказал, что она была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги. Я считаю, что в любой сложной проблеме нужно сначала создать определенные рамки, в которых четко определить: во-первых, чего именно мы пытаемся достичь", — отметил Кушнер.

Он отметил, что теперь у США якобы есть "четкое представление не только о том, что может положить конец" войне, но и о том, что "может привести к длительному и устойчивому миру".

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"На мой взгляд, это очень-очень важно. Думаю, нам удалось хорошо это сформулировать. Возможность получить актуальную информацию от обеих сторон была чрезвычайно важна. Провести время с россиянами, задать им различные вопросы, попытаться понять, что они видят, как они воспринимают ситуацию, какую гибкость могут проявить. И я думаю, что это привело к появлению новых идей, которые, надеюсь, мы сможем обсудить в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время", — рассказал спецпредставитель.

Трехсторонняя встреча

По словам Кушнера, они работают над тем, чтобы организовать трехстороннюю встречу.

"Думаю, это было одной из главных целей. Мы поняли, что когда удается собрать обе стороны вместе, это значительно продуктивнее, чем так называемая "челночная дипломатия", если вы хотите в конечном итоге прийти к конкретному результату", – добавил он.

Кроме того, Кушнер отметил, что на данный момент "ни одна из сторон не имеет четкого представления" о том, каким должен быть результат завершения российско-украинской войны.

"Но наша задача как посредника – работать с обеими сторонами, укреплять доверие, выслушивать обе стороны, искать точки соприкосновения, а затем искать возможность достичь договоренности или, в некоторых случаях, создавать такую возможность", – отметил он.

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Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву