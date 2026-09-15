Каллас о шагах России: Дело не только в территориях, речь идет о людях, которые там живут

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что украинцы больше всего заинтересованы в мире, однако Россия пока не демонстрирует готовности к прекращению войны и еще больше усиливает атаки.

Об этом она сказала 15 сентября во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге, посвященных гибридным угрозам для Европы, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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РФ не соглашается на прекращение огня

"Хочу обратиться к тем, кто говорит о мире. Позвольте сказать совершенно четко: никто не хочет мира больше, чем украинцы. Они уже соглашались на многочисленные прекращения огня и в течение очень длительного времени", - сказала Каллас.

Однако Россия, как отметила высокопоставленная дипломатка, не соглашается на прекращение боевых действий.

"Мы должны смотреть на ситуацию трезво. Россия на это не соглашается. Наоборот - она усиливает атаки на гражданских лиц в Украине, а также атаки на наших территориях", - сказала глава дипломатии ЕС.

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Недопустимость территориальных уступок

В то же время Каллас отвергла идею о том, что отказ от части украинских земель способен принести мир.

"Я не согласна с теми, кто говорит: "Почему бы вам просто не отдать территории – и тогда будет мир?" Ведь дело не только в территориях. Речь всегда идет и о людях, которые живут на этих территориях и страдают", – сказала она.

Глава дипломатии ЕС считает, что уступки агрессору могут привести к новым войнам.

"Если агрессия приносит результат, мы увидим её ещё больше", - добавила Каллас.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее один из посланников президента США, его зять Джаред Кушнер, заявил, что самым сложным вопросом в процессе мирных переговоров о прекращении войны РФ против Украины остаются территории.

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