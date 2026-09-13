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Новости Мирные переговоры Территориальные уступки Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Кушнер: Самым сложным вопросом в переговорах между Украиной и РФ остаются территории

виткофф,зеленский,кушнер

Один из представителей президента США, его зять Джаред Кушнер, заявил, что самым сложным вопросом в процессе мирных переговоров о прекращении войны РФ против Украины остаются территории.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве 11 сентября, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Вопрос территорий 

"Самым сложным вопросом, как и раньше, остается территориальный. И я думаю, что в определенной степени он, очевидно, зависит от того, что происходит на поле боя, а там ситуация – очень динамичная… Поэтому территории будут оставаться главным вопросом. И именно здесь позиции сторон до сих пор расходятся", – сказал Кушнер.

Требования Кремля и поиск "креативного решения"

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин обозначил линию, к которой он хочет прийти.

"Путин обозначил свою позицию относительно того, чего он хочет достичь. Если бы Украина согласилась отойти к этой линии, тогда, очевидно, остальная часть соглашения уже была бы у нас готова. Но Украина сейчас этого не хочет. И наша задача как посредника – понять, как можно найти креативное решение, которое не будет противоречить её (Украины, – ред.) стремлениям, поможет ей достичь своей цели и в то же время позволит нам добиться от России прекращения конфликта. Причем таким образом, чтобы обе стороны могли двигаться вперед в рамках, при которых это больше не повторится", - заявил посланник Трампа.

По его словам, американская сторона пытается "максимально сосредоточить свои усилия на том, что действительно может продвинуть результат вперед", а не занимается "показательной дипломатией".

По словам Кушнера, он "очень хотел бы вернуться" в Киев.

"Мы вернемся, когда будет о чем говорить и когда это будет необходимо. То, что мы физически не находимся там, не мешает нам сосредоточиваться на этом вопросе и держать его под контролем. И когда наше присутствие там понадобится, мы будем там на все сто процентов. Если бы все зависело только от нас и речь шла об удовольствии, мы бы поехали и остались там надолго. Просто мы стараемся быть максимально эффективными, чтобы как можно быстрее достичь результата", – отметил он.

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Визит посланников Трампа в Украину

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

  • Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

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Автор: 

Кушнер Джаред (141) переговоры (6027) территориальная целостность (394)
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Топ комментарии
+25
>> Якби Україна погодилася відійти до цієї лінії, тоді, очевидно, решта угоди вже була б у нас готова

Цей шмуелик підручник під назвою "Міжнародне право" хоч раз бачив у житті?

Піди Флориду Мексиці віддай, утирок!

P.S. Які тільки покидьки вилізли на найвищі щаблі влади сша....
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13.09.2026 03:35 Ответить
+21
Знаєте, від таких заяв цих «посередників» просто віднімає мову..... . Логіка там настільки викривлена й прогнила, що це було б смішно, якби не було так огидно і нудотно...... Давайте просто перекладемо цитату Кушнера нормальною людською мовою......Він каже: «Путін намалював лінію, де він хоче бачити нові кордони. Якби Україна погодилася віддати ці землі, то угода вже була б у нас у кишені! Але Україна чомусь не хоче… Тож ми шукаємо креативне рішення».Ви це, курво, серйозно?! Та це ж чиста логіка грабіжника та його поплічника (!!!) : «Я вдерся в твою хату, забрав вітальню й коридор, а ти відмовляєшся віддати ще й спальню? Ну ти й мудило і упертий! Через тебе ми зараз і не можемо домовитися!».....Але найогидніше - це їхнє виправдання: «ми повернемося до Києва, коли буде про що говорити». Перекладаю: ці жалюгідні боягузи приїдуть лише тоді, коли Україна повністю капітулює, підпише собі вирок і виконає всі ультиматуми кремля? Ось вона яка , їхня «велика дипломатія»! ....Замість того, щоб мати бодай краплю хоробрості , честі й мужності, щоб поставити воєнного злочинця на місце, вони з-за океану вилизують дупу путіну, плазують перед ним і зі шкіри вискакують, аби тільки догодити божевільному диктатору. І все це намагаються зробити за наш рахунок, нашою кров'ю та нашими землями!....Криваву війну та геноцид вони хочуть запакувати в красиву обгортку «складної бізнес-угоди», де треба просто знайти «креативний компроміс». Та трясця його матері, немає тут жодної креативності!!! Є вбивця, який забирає чуже, і є країна, яка захищає свій дім!! Відмова віддавати своїх людей під окупацію та катування - це не «впертість» і не «перешкода для миру». Це базова самоповага, це право жити! Все, крапка !!!
І як же в біса гидко спостерігати за цим падінням... Колись могутня, героїчна Америка, яка завжди була символом і лідером у боротьбі за ідеали свободи і демократії, так деградувала й так ганебно низько впала нижче плінтуса за всю свою історію. Вона перетворилася на сцикливого і цинічного баригу, який намагається нажитися на чужій біді, когось зрадити, когось продати й тупо лягти під того, хто зараз здається сильнішим. Усі міжнародні права, закони та навіть елементарна базова людська мораль просто попрані, розтоптані, забуті й викинуті на смітник.
Як кажуть, нічого особистого - тільки бізнес, так?
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13.09.2026 04:18 Ответить
+13
Смысла отдавать ОРДЛО нет по одной простой причине: нет ни малейшего основания считать, что руZZкие остановятся там, где с ними договорятся. Они в принципе недоговороспособные - тому за последние 30 лет есть масса доказательств.
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13.09.2026 04:16 Ответить

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