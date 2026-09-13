Кушнер: Самым сложным вопросом в переговорах между Украиной и РФ остаются территории

Один из представителей президента США, его зять Джаред Кушнер, заявил, что самым сложным вопросом в процессе мирных переговоров о прекращении войны РФ против Украины остаются территории.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве 11 сентября, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Вопрос территорий

"Самым сложным вопросом, как и раньше, остается территориальный. И я думаю, что в определенной степени он, очевидно, зависит от того, что происходит на поле боя, а там ситуация – очень динамичная… Поэтому территории будут оставаться главным вопросом. И именно здесь позиции сторон до сих пор расходятся", – сказал Кушнер.

Требования Кремля и поиск "креативного решения"

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин обозначил линию, к которой он хочет прийти.

"Путин обозначил свою позицию относительно того, чего он хочет достичь. Если бы Украина согласилась отойти к этой линии, тогда, очевидно, остальная часть соглашения уже была бы у нас готова. Но Украина сейчас этого не хочет. И наша задача как посредника – понять, как можно найти креативное решение, которое не будет противоречить её (Украины, – ред.) стремлениям, поможет ей достичь своей цели и в то же время позволит нам добиться от России прекращения конфликта. Причем таким образом, чтобы обе стороны могли двигаться вперед в рамках, при которых это больше не повторится", - заявил посланник Трампа.

По его словам, американская сторона пытается "максимально сосредоточить свои усилия на том, что действительно может продвинуть результат вперед", а не занимается "показательной дипломатией".

По словам Кушнера, он "очень хотел бы вернуться" в Киев.

"Мы вернемся, когда будет о чем говорить и когда это будет необходимо. То, что мы физически не находимся там, не мешает нам сосредоточиваться на этом вопросе и держать его под контролем. И когда наше присутствие там понадобится, мы будем там на все сто процентов. Если бы все зависело только от нас и речь шла об удовольствии, мы бы поехали и остались там надолго. Просто мы стараемся быть максимально эффективными, чтобы как можно быстрее достичь результата", – отметил он.

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Визит посланников Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.

В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры длились более трех часов.

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