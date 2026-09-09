Усиление поддержки Украины должно идти рука об руку с защитой границ ЕС, - Кошта
Украина защищает безопасность всей Европы, поэтому дальнейшее усиление поддержки Украины должно происходить одновременно с укреплением потенциала Евросоюза в сфере безопасности и защитой его границ.
Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместного брифинга в столице Польши с главой польского правительства Дональдом Туском, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Украина защищает безопасность Европы
Так, Кошта подчеркнул, что Украина защищает не только свой суверенитет, но и безопасность Европы.
Он добавил, что Польша играет особую роль в поддержке Украины, поскольку является одной из ключевых стран восточного фланга ЕС и непосредственно ощущает последствия российской агрессии против Украины.
Поддержка Украины
По словам Кошты, поддержка Украины должна оставаться одним из приоритетов ЕС, при этом Европа должна укреплять собственную обороноспособность, защиту внешних границ и готовность к потенциальным угрозам.
"Усиление поддержки Украины должно идти рука об руку с укреплением нашей общей готовности и защитой наших границ", — отметил он.
Президент Евросовета подчеркнул необходимость укрепления европейских оборонных возможностей к 2030 году, поскольку российская агрессия создает долгосрочный вызов для безопасности Европы.
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