Усиление поддержки Украины должно идти рука об руку с защитой границ ЕС, - Кошта

Украина защищает безопасность всей Европы, поэтому дальнейшее усиление поддержки Украины должно происходить одновременно с укреплением потенциала Евросоюза в сфере безопасности и защитой его границ.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместного брифинга в столице Польши с главой польского правительства Дональдом Туском, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина защищает безопасность Европы

Так, Кошта подчеркнул, что Украина защищает не только свой суверенитет, но и безопасность Европы.

Он добавил, что Польша играет особую роль в поддержке Украины, поскольку является одной из ключевых стран восточного фланга ЕС и непосредственно ощущает последствия российской агрессии против Украины.

Читайте также: ЕС будет усиливать давление, чтобы вытеснить Россию с поля боя за стол переговоров, - Кошта

Поддержка Украины

По словам Кошты, поддержка Украины должна оставаться одним из приоритетов ЕС, при этом Европа должна укреплять собственную обороноспособность, защиту внешних границ и готовность к потенциальным угрозам.

"Усиление поддержки Украины должно идти рука об руку с укреплением нашей общей готовности и защитой наших границ", — отметил он.

Президент Евросовета подчеркнул необходимость укрепления европейских оборонных возможностей к 2030 году, поскольку российская агрессия создает долгосрочный вызов для безопасности Европы.

Читайте также: Кошта назвал прогресс Украины на пути в ЕС "поразительным"