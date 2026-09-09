Посилення підтримки України має йти пліч-о-пліч із захистом кордонів ЄС, - Кошта

Україна захищає безпеку всієї Європи, тому подальше посилення підтримки України має відбуватися одночасно зі зміцненням безпекових спроможностей Євросоюзу та захистом його кордонів.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час спільного брифінгу у столиці Польщі з главою польського уряду Дональдом Туском, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Україна захищає безпеку Європи

Так Кошта наголосив, що Україна захищає не лише свій суверенітет, а й безпеку Європи.

Він додав, що Польща відіграє особливу роль у підтримці України, оскільки є однією з ключових країн східного флангу ЄС і безпосередньо відчуває наслідки російської агресії проти України.

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Підтримка України

За словами Кошти, підтримка України має залишатися одним із пріоритетів ЄС, водночас Європа повинна посилювати власну обороноздатність, захист зовнішніх кордонів та готовність до потенційних загроз.

"Посилення підтримки України має йти пліч-о-пліч із посиленням нашої спільної готовності та захистом наших кордонів", – зазначив він.

Президент Євроради наголосив на необхідності зміцнення європейських оборонних спроможностей до 2030 року, оскільки російська агресія створює довгостроковий виклик для безпеки Європи.

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