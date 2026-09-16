Ответственность России за совершенные преступления является ключевым условием для прочного мира, - Каллас

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ответственность России за совершенные преступления является ключевым условием для прочного мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время дебатов в Европарламенте, пишет "Укрінформ".

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Каллас призвала обеспечить ответственность России

Каллас подчеркнула, что Россия нарушает законы войны. По ее словам, ЕС должен обеспечить как можно более быстрое начало работы Международной комиссии по рассмотрению исков и Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

"Залогом прочного мира, когда придет соответствующее время, является ответственность", - заявила Каллас.

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Она также отметила, что ЕС поддерживает возвращение депортированных украинских детей и освобождение всех гражданских лиц, многие из которых, по ее словам, подвергаются систематическим пыткам.

Каллас напомнила, что Евросоюз продолжает санкционное давление на Россию и поддерживает Украину.

"Ответ на агрессию России прост: мы продолжаем оказывать давление на Россию и поддерживать Украину", - сказала она.

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ЕС планирует усиливать давление и поддержку Украины

По словам Каллас, ЕС уже принял 21 пакет санкций, которые касаются 3000 физических и юридических лиц. Последний пакет, принятый 23 июля, направлен против финансовой системы России, ее военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.

Она сообщила, что в настоящее время завершается подготовка крупнейшего на сегодняшний день списка лиц, подпадающих под санкции.

Каллас также напомнила, что общий объем помощи ЕС Украине с начала войны превысил 220 миллиардов евро. Военная помощь от Евросоюза и государств-членов составляет более 78 миллиардов.

Кроме того, кредит на поддержку Украины предусматривает 90 миллиардов евро в течение двух лет. Из этой суммы 60 миллиардов планируется направить на военные нужды.

"Мы могли бы предоставить еще 1 миллиард евро нового финансирования на военную поддержку. Я работаю с государствами-членами над выделением этих средств", - сказала Каллас.

Она также заявила о необходимости усиливать двустороннюю поддержку Украины. По словам Каллас, если российский диктатор Владимир Путин добровольно не согласится на переговоры, совместное давление должно заставить его сесть за стол переговоров.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз продлил санкции против России лишь на семь дней вместо традиционных шести месяцев. Новый срок действия ограничений истекает в полночь 22 сентября.

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