Законопроект Грэма является четким сигналом для России, — Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля может усилить давление США на Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.
Вадефуль назвал законопроект Грэма "четким сигналом России" и выразил надежду, что его принятие будет способствовать усилению давления на Москву.
По словам немецкого министра, документ предусматривает возможность введения американских санкций в отношении источников доходов, финансирующих войну России против Украины.
"Приняв законопроект Грэма, Конгресс посылает четкий сигнал России: каждый источник доходов, финансирующий ее войну против Украины, теперь может стать объектом санкций США", — написал Вадефуль.
Он также приветствовал эту инициативу, отметив, что она направлена на усиление давления с целью прекращения войны, которую ведет Россия.
Что этому предшествовало?
Палата представителей Конгресса США 16 сентября одобрила законопроект о санкциях против России имени покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% против стран, которые покупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции.
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