Символично, что принятие санкционного законопроекта Грэма произошло в ночь очередной атаки РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о санкциях Линдси Грэма, принятый Палатой представителей США, является мощным инструментом давления на Россию

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Он назвал символичным, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэм произошло в ночь очередной российской атаки с применением баллистических ракет, других ракет и дронов против Украины.

"Снова под ударами оказалась гражданская инфраструктура, есть повреждения в восьми регионах. Россияне обстреляли объекты энергетики в Сумской и Одесской областях. В Киеве и Одессе были попадания по обычным жилым домам. Более десяти человек ранены, в том числе дети. Часть госпитализирована в больницы. Во многих населенных пунктах произошли пожары", — отметил Зеленский.

Читайте: Россия может потерять еще 300 тысяч военных до конца года, - Зеленский

Президент подчеркнул, что именно законопроект Линдси Грэма и другие жесткие санкционные меры партнеров против источника этой войны, против России, – это чрезвычайно мощный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и заставить Россию установить мир.

"Санкции должны быть жесткими, чтобы вся работа во имя мира, и в частности наши совместные с Америкой, Европой и другими друзьями дипломатические усилия, сработали. Благодарю членов Палаты представителей, сенаторов, лидеров Конгресса США за поддержку этого законопроекта. России нужно заканчивать эту свою войну", — подытожил он.

Читайте: Российские НПЗ за полгода рекордно увеличили прибыль, несмотря на удары украинских дронов

Что этому предшествовало?

16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России имени покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% против стран, которые покупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции.

Читайте: Зеленский подписал закон о борьбе с мошенническими колл-центрами