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Новости Санкции США против России
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Символично, что принятие санкционного законопроекта Грэма произошло в ночь очередной атаки РФ, - Зеленский

Санкционный законопроект Грэма: Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о санкциях Линдси Грэма, принятый Палатой представителей США, является мощным инструментом давления на Россию

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он назвал символичным, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэм произошло в ночь очередной российской атаки с применением баллистических ракет, других ракет и дронов против Украины.

"Снова под ударами оказалась гражданская инфраструктура, есть повреждения в восьми регионах. Россияне обстреляли объекты энергетики в Сумской и Одесской областях. В Киеве и Одессе были попадания по обычным жилым домам. Более десяти человек ранены, в том числе дети. Часть госпитализирована в больницы. Во многих населенных пунктах произошли пожары", — отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что именно законопроект Линдси Грэма и другие жесткие санкционные меры партнеров против источника этой войны, против России, – это чрезвычайно мощный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и заставить Россию установить мир.

"Санкции должны быть жесткими, чтобы вся работа во имя мира, и в частности наши совместные с Америкой, Европой и другими друзьями дипломатические усилия, сработали. Благодарю членов Палаты представителей, сенаторов, лидеров Конгресса США за поддержку этого законопроекта. России нужно заканчивать эту свою войну", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

  • 16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России имени покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% против стран, которые покупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25857) россия (89581) санкции (12569)
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Топ комментарии
+8
Чуєш, брехливий 3,14здобол-крадій мамі ріми, а у нас шо, є ночі коли нема обстрелів?
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17.09.2026 09:37 Ответить
+6
псіна зелена зничтожила країну,
та йому ***** - він не українець.
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17.09.2026 09:36 Ответить
+6
Обстріли України відбуваються щодня, але для клоуна Зєлі символічним є той обстріл, який знищив його клоунські реквізити і склад скумбрії.
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17.09.2026 09:46 Ответить

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