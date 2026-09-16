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Зеленский подписал закон о борьбе с мошенническими колл-центрами

Зеленський

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мошенничество в сфере электронных коммуникаций и деятельность мошеннических колл-центров.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Закон подписан президентом 

"Хочу поблагодарить сегодня парламентариев за результативное голосование. Есть положительный результат. Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические колл-центры. Ответственность должна быть жесткой. Я только что подписал этот закон", - сказал глава государства.

Также он обратил внимание на то, что в парламенте проходит голосование по законам, которые являются обязательствами Украины перед партнерами.

"Это средства для Украины, это средства для государственного бюджета нашей страны. Дефицит существенный, и каждое решение, которое восполняет этот дефицит, действительно помогает нам, способствует устойчивости Украины и нашей обороне", - подчеркнул Зеленский.

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Что предшествовало

Сегодня, 16 сентября, Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических колл-центров.

  • Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые ужесточат уголовную ответственность для организаторов мошеннических колл-центров.
  • В середине августа СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию, в результате которой была прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров в различных регионах страны: в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и других областях.

Читайте также: Рада поддержала законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами

Автор: 

закон (3204) Зеленский Владимир (25848) мошенничество (1460) колл-центр (1)
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Топ комментарии
+11
Указ випрати публічно обісрані штани.
Дивно, що не указ вважати їх чистими.
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16.09.2026 22:12 Ответить
+7
А про боротьбу з шахраями з оточення презедента, не підписав...
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16.09.2026 22:14 Ответить
+5
А ***** що закони про шахрайство, корупцію, розкрадання, підписує шахрай, корупціонер та злодій?????
Ще десь в мсвіті є таке???
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16.09.2026 22:21 Ответить

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