Зеленский подписал закон о борьбе с мошенническими колл-центрами

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мошенничество в сфере электронных коммуникаций и деятельность мошеннических колл-центров.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Закон подписан президентом

"Хочу поблагодарить сегодня парламентариев за результативное голосование. Есть положительный результат. Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические колл-центры. Ответственность должна быть жесткой. Я только что подписал этот закон", - сказал глава государства.

Также он обратил внимание на то, что в парламенте проходит голосование по законам, которые являются обязательствами Украины перед партнерами.

"Это средства для Украины, это средства для государственного бюджета нашей страны. Дефицит существенный, и каждое решение, которое восполняет этот дефицит, действительно помогает нам, способствует устойчивости Украины и нашей обороне", - подчеркнул Зеленский.

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Что предшествовало

Сегодня, 16 сентября, Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических колл-центров.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые ужесточат уголовную ответственность для организаторов мошеннических колл-центров.

В середине августа СБУ и Нацполиция провели масштабную спецоперацию, в результате которой была прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров в различных регионах страны: в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и других областях.

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