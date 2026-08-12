Более $2 млн, 22 транспортных средства, золото и часы: пресечена деятельность 94 мошеннических колл-центров, - Кравченко. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством органов прокуратуры проводится масштабная спецоперация СБУ и Нацполиции по разоблачению мошеннических колл-центров по всей стране.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Так, только с начала прошлой недели:

проведено 411 обысков;

остановлена деятельность 94 мошеннических колл-центров;

ликвидировано 1794 рабочих места операторов.

Отмечается, что следственные действия проводились в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой областях, Закарпатье, Запорожье, Ивано-Франковской области и других регионах.

В ходе обысков изъято более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптокошельков и 90 банковских карт.

Также изъяты 22 транспортных средства, среди которых автомобили Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.

Читайте также: В Украине хотят усилить защиту работников, сообщающих о финансовых нарушениях должностных лиц

Обнаружено более 2 млн долларов, 64 тыс. евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках, элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.

Схемы были разными, но цель одна - завладеть чужими деньгами.

Как работали мошенники

Организаторы набирали персонал, владеющий иностранными языками, обучали операторов по специально подготовленным сценариям, а во многих случаях проверяли сотрудников на полиграфе, пытаясь обезопасить преступную деятельность от разоблачения.

Одни представлялись консультантами по выгодным инвестициям. Другие заманивали людей на поддельные торговые платформы. Третьи находили тех, кто уже потерял деньги из-за мошенников, и обманывали их повторно, якобы предлагая помощь с "возвратом инвестиций".

Читайте также: Организатору мошеннической сети Money 24/7 сообщили о подозрении, - Офис генпрокурора

Так, для убедительности использовали поддельные документы, представлялись юристами, сотрудниками банков и государственных органов, применяли технологии deepfake.

В некоторых случаях после потери сбережений людей убеждали брать кредиты, занимать средства и продавать имущество.

Полученные деньги переводили в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц. Доходы вкладывали в элитную недвижимость, землю, премиальные автомобили и другие предметы роскоши.

Международное сотрудничество

Сообщается, что среди потерпевших - граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран Европейского Союза и Центральной Азии.

Только по предварительной оценке им нанесён ущерб на сумму свыше 100 млн грн.

Читайте также: Легкий заработок на криптовалюте и акциях: Нацкомиссия разоблачила три сомнительные финансовые компании

Для ликвидации транснациональных мошеннических структур Украина сотрудничает с иностранными партнерами в рамках международных совместных следственных групп.

На данный момент 26 лицам уже сообщено о подозрении. Впереди - анализ изъятых массивов данных, установление всех потерпевших, организаторов и полного круга причастных.

















