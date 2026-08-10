Организатору мошеннической сети Money 24/7 сообщили о подозрении, - Офис генпрокурора

Организатору мошеннической сети Money 24/7 предъявлено подозрение. Злоумышленники обманывали клиентов под видом обмена криптовалюты.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Участники схемы организовали работу псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.

"Для создания видимости законной деятельности использовались веб-ресурсы, аккаунт в Telegram, торговая марка и офис, оборудованный как пункт приема наличных.



Клиенты передавали средства для обмена на криптовалюту, однако после получения денег участники схемы не выполняли своих обязательств. Отдельным потерпевшим они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии, чтобы поддержать доверие и отсрочить обращение в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Читайте также: Легкий заработок на криптовалюте и акциях: Нацкомиссия разоблачила три сомнительные финансовые компании

Так, одной из потерпевших был нанесен ущерб в размере более 1,59 млн грн.

Сеть Money 24/7 была разоблачена в июле 2026 года. Тогда было проведено более 20 обысков в семи регионах Украины и изъято более 20 млн грн наличных в различных валютах, а также документы, техника, телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства.

Следствие устанавливает всех участников схемы, потерпевших и другие обстоятельства дела.

Читайте также: Завершено расследование Украины и Чехии в отношении колл-центров, обманувших жителей ЕС на 12 млн гривен. ФОТОрепортаж