Организатору мошеннической сети Money 24/7 сообщили о подозрении, - Офис генпрокурора
Организатору мошеннической сети Money 24/7 предъявлено подозрение. Злоумышленники обманывали клиентов под видом обмена криптовалюты.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Участники схемы организовали работу псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.
"Для создания видимости законной деятельности использовались веб-ресурсы, аккаунт в Telegram, торговая марка и офис, оборудованный как пункт приема наличных.
Клиенты передавали средства для обмена на криптовалюту, однако после получения денег участники схемы не выполняли своих обязательств. Отдельным потерпевшим они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии, чтобы поддержать доверие и отсрочить обращение в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Так, одной из потерпевших был нанесен ущерб в размере более 1,59 млн грн.
Сеть Money 24/7 была разоблачена в июле 2026 года. Тогда было проведено более 20 обысков в семи регионах Украины и изъято более 20 млн грн наличных в различных валютах, а также документы, техника, телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства.
Следствие устанавливает всех участников схемы, потерпевших и другие обстоятельства дела.
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