Завершено расследование Украины и Чехии в отношении колл-центров, обманувших жителей ЕС на 12 млн гривен. ФОТОрепортаж

Завершено совместное расследование украинских и чешских полицейских по делу о сети мошеннических колл-центров, которые обманули потерпевших на 12 млн гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Расветвленная сеть колл-центров действовала под руководством жителя Днепра. Операторы, используя методы вишинга и спуфинга, манипулировали жителями Евросоюза и получали доступ к их банковским счетам.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

По информации следствия, в течение февраля-мая 2024 года через сеть мошеннических колл-центров, действовавших сначала на территории Днепропетровской, а затем Киевской и Кировоградской областей, фигуранты завладели средствами 11 граждан Чехии, которым нанесен ущерб на сумму, эквивалентную 12 000 000 гривен.

Операторы звонили потерпевшим и выдавали себя за сотрудников банков. Они сообщали им о якобы угрозе несанкционированного доступа к банковским счетам и убеждали временно перевести средства на другие реквизиты или приобрести криптовалюту.

Ранее в рамках досудебного расследования на территории Украины были задержаны гражданин Молдовы и трое граждан Чехии, которые впоследствии были экстрадированы. В отношении чехов уже вынесены обвинительные приговоры, подтвердившие их участие в мошенническом колл-центре.

В настоящее время обвинительный акт в отношении организатора и четырех участников транснациональной преступной организации направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Им инкриминируются мошенничество в особо крупных размерах, а также создание, руководство и участие в преступной организации. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.













Читайте также: В ЕК прокомментировали заявление Зеленского о сокращении поставок ракет для ПВО: Мы работаем на полную мощность