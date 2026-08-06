Завершено розслідування України і Чехії щодо кол-центрів, які ошукали мешканців ЄС на 12 млн гривень. ФОТОрепортаж

Завершено спільне розслідування українських та чеських поліцейських щодо мережі шахрайських кол-центрів, які ошукали потерпілих на 12 млн гривень.

Про це повідомили у Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Розгалужена мережа кол-центрів діяла під керівництвом мешканця Дніпра. Оператори, методом вішингу та спуфінгу, маніпулювали мешканцями Євросоюзу і одержували доступ до їхніх банківських рахунків.

Обвинувальний акт скеровано до суду для вирішення справи по суті.

За інформацією слідства, упродовж лютого-травня 2024 року через мережу шахрайських кол-центрів, які діяли спочатку на території Дніпропетровської, а потім Київської та Кіровоградської областей, фігуранти заволоділи коштами 11 громадян Чехії, яким завдано збитків на суму, еквівалентну 12 000 000 гривень.

Оператори телефонували потерпілим та видавали себе за працівників банків. Вони повідомляли їм про нібито загрозу несанкціонованого доступу до банківських рахунків і переконували тимчасово переказати кошти на інші реквізити або придбати криптовалюту.

Раніше в рамках досудового розслідування на території України затримали громадянина Молдови і трьох громадян Чехії та у подальшому екстрадовано. Стосовно чехів вже ухвалено обвинувальні вироки, які підтвердили їх участь у шахрайському кол-центрі.

Наразі обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників транснаціональної злочинної організації скеровано до суду для вирішення справи по суті. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та створення, керівництво та участь у злочинній організації. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.













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