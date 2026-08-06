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Новини Ракети до Patriot для України
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У ЄК прокоментували заяву Зеленського про скорочення поставок ракет до ППО: Ми працюємо на повну силу

Поставки ППО: у ЄК прокоментували слова Зеленського

У Єврокомісії прокоментували заяву президента Володимира Зеленського, що постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі.

Про це заявив речник ЄК Балаж Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

Він нагадав, що цьогоріч ЄС виділив Україні 8,5 млрд євро на оборонні цілі. Кошти підуть на винищувачі, ракети, безпілотники різних типів.

Україна надає перелік необхідного обладнання європейським партнерам.

"Ми вивчаємо цей перелік і діємо на його основі. Цілком імовірно, що Україна може, наприклад, запросити перехоплювачі або пов’язане з ними обладнання, і тоді ми можемо розглянути це питання; отже, обмін інформацією триває, переліки обладнання продовжують надходити, контракти продовжують укладатися. Ми розглядаємо їх надзвичайно швидко, а потім здійснюємо відповідні виплати", - сказав Уйварі.

Речник зазначив, що Україна може просити фінансування на закупівлю ракет-перехоплювачів та іншого обладнання, навіть якщо вони виробляються за межами ЄС.

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"Україна має визначити, що саме їй потрібно, тобто вона має повну свободу вибирати, по суті, будь-яке обладнання. Звичайно, головна мета – розглянути озброєння, яке виробляється в ЄС та Україні, якщо з будь-яких причин виникне необхідність щодо винятків і розглянути ситуацію в ширшому світовому контексті - це також можливість, передбачена відповідними нормами, тож ми можемо врахувати й такі сценарії", - пояснив він.

Також речник ЄК запевнив, що у виділенні Україні фінансування на оборонні потреби "не буде літніх канікул".

"Ми працюємо на повну силу день і ніч, щоб якомога швидше досягти максимального прогресу", - підсумував він.

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Що передувало?

  • Раніше президент Зеленський заявив, що постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі, хоча ракети в партнерів є.
  • Також Зеленський припускає, що скорочення партнерами поставок антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну.

Дивіться: Сили оборони уразили два НПЗ РФ і військові катери в Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (26610) ППО (4360) Євросоюз (10745)
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Топ коментарі
+6
Іде якийсь перекос в стратегії війни ППО--це звичайно один з головних напрямків оборони АЛЕ-- краща оборона .це наступ Тобто потрібно ракети.які здатні знищувати виробничі потужності в кацапії по виробництву ракет,по складах ,аєродромах Тобто знищувати ,коли все це ще на землі Крім того---де диверсійна робота наших чекістів в глибокому тилу росії Не було ні одного диверсійного підриву складу ракет,бомб,чи заводу по їхньому виробництву.
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06.08.2026 15:59 Відповісти
+6
про ракети це влучно, тим паче що ми виготовляємо десь по 5 фламінго на добу. Правда вони кудись улітають..... мабудь у теплі краї (наприклад до Ізраілю...)
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06.08.2026 16:02 Відповісти
+5
Скоріше ******, як ви кажете, відЗеленського
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06.08.2026 15:57 Відповісти

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