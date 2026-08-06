У ЄК прокоментували заяву Зеленського про скорочення поставок ракет до ППО: Ми працюємо на повну силу

У Єврокомісії прокоментували заяву президента Володимира Зеленського, що постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі.

Про це заявив речник ЄК Балаж Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

Він нагадав, що цьогоріч ЄС виділив Україні 8,5 млрд євро на оборонні цілі. Кошти підуть на винищувачі, ракети, безпілотники різних типів.

Україна надає перелік необхідного обладнання європейським партнерам.

"Ми вивчаємо цей перелік і діємо на його основі. Цілком імовірно, що Україна може, наприклад, запросити перехоплювачі або пов’язане з ними обладнання, і тоді ми можемо розглянути це питання; отже, обмін інформацією триває, переліки обладнання продовжують надходити, контракти продовжують укладатися. Ми розглядаємо їх надзвичайно швидко, а потім здійснюємо відповідні виплати", - сказав Уйварі.

Речник зазначив, що Україна може просити фінансування на закупівлю ракет-перехоплювачів та іншого обладнання, навіть якщо вони виробляються за межами ЄС.

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"Україна має визначити, що саме їй потрібно, тобто вона має повну свободу вибирати, по суті, будь-яке обладнання. Звичайно, головна мета – розглянути озброєння, яке виробляється в ЄС та Україні, якщо з будь-яких причин виникне необхідність щодо винятків і розглянути ситуацію в ширшому світовому контексті - це також можливість, передбачена відповідними нормами, тож ми можемо врахувати й такі сценарії", - пояснив він.

Також речник ЄК запевнив, що у виділенні Україні фінансування на оборонні потреби "не буде літніх канікул".

"Ми працюємо на повну силу день і ніч, щоб якомога швидше досягти максимального прогресу", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі, хоча ракети в партнерів є.

Також Зеленський припускає , що скорочення партнерами поставок антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну.

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