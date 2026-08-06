Наша балістика та FREYJA мають дати результат у 2026-2027 роках, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку української балістичної програми та антибалістичної системи FREYJA. За його словами, Україна вже має необхідні наукові й виробничі спроможності та розраховує досягти ключових результатів у 2026–2027 роках.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Українська балістика та FREYJA
"Провів нараду щодо підготовки нашої балістики та стану виконання завдань по антибалістичній програмі FREYJA. Залучені структури доповіли по наявних потребах і етапах, які реалізовані станом на цей час. Визначили графік і відповідальних осіб за складові програм, що потребують прискорення", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, у цій роботі задіяні РНБО, прем'єр-міністр, Міноборони, СЗР, командування Повітряних Сил ЗСУ, команда Brave1 та найбільш технологічні команди української оборонної промисловості
"Розробити свою балістику й створити нову антибалістичну систему – це завдання, яке вдалося виконати в абсолютній меншості країн світу. Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026–2027 років Україна досягне потрібних результатів", - додав глава держави.
Виклики
Також під час наради обговорювали ключові виклики, а саме – доступ до критичних компонентів, також додаткові кроки в технологічній співпраці з партнерами, локалізацію виробництва.
"Дякую всім, хто задіяний і вчасно виконує все те, що обіцяє. Вдячний також і нашим партнерам, які допомагають та які самі приєдналися до головних наших оборонних програм. FREYJA рухається, і це важливо.
Європі потрібна спільна для всіх нас і справді масштабна можливість ефективно захищатися від будь-яких балістичних загроз. Підтримуємо та очікуємо ще приєднання наших країн-партнерів, які спроможні зробити свій внесок, до Антибалістичної коаліції", - розповів Зеленський.
Також обговорювалася робота із партнерами щодо ракет PAC-2 і PAC-3.
"Очікую від МЗС та Міністерства оборони результатів у комунікації з партнерами, які вже були визначені й неодноразово проговорені. Слава Україні!" - підсумував президент.
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Снова прорыв? Очередная потужная лапша. Он обещал серийное производство украинской баллистики еще в июне 2025 года. Хотя-бы запоминал что именно и когда врет.
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