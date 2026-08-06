Наша баллистика и FREYJA должны дать результат в 2026-2027 годах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам развития украинской баллистической программы и противоракетной системы FREYJA. По его словам, Украина уже обладает необходимыми научными и производственными возможностями и рассчитывает достичь ключевых результатов в 2026–2027 годах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинская баллистика и FREYJA

"Провел совещание по вопросам подготовки нашей баллистики и хода выполнения задач в рамках антибаллистической программы FREYJA. Привлеченные структуры доложили об имеющихся потребностях и этапах, которые реализованы на данный момент. Определили график и ответственных лиц за компоненты программ, требующие ускорения", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в этой работе задействованы СНБО, премьер-министр, Минобороны, СВР, командование Воздушных Сил ВСУ, команда Brave1 и наиболее технологичные команды украинской оборонной промышленности

"Разработать собственную баллистику и создать новую антибаллистическую систему - это задача, которую удалось выполнить лишь в абсолютном меньшинстве стран мира. Украина обладает этой способностью. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можем констатировать, что на необходимый уровень уже вышли и наши производители оружия. Рассчитываем, что к 2026–2027 годам Украина достигнет нужных результатов", - добавил глава государства.

Читайте: Силы обороны продолжат уничтожать российские пусковые установки, — Зеленский

Вызовы

Также во время совещания обсуждались ключевые вызовы, а именно - доступ к критически важным компонентам, а также дополнительные шаги в технологическом сотрудничестве с партнерами, локализация производства.

"Спасибо всем, кто задействован и своевременно выполняет все обещанное. Благодарен также и нашим партнерам, которые помогают и сами присоединились к нашим основным оборонным программам. FREYJA продвигается, и это важно.

Европе нужна общая для всех нас и по-настоящему масштабная возможность эффективно защищаться от любых баллистических угроз. Мы поддерживаем и ожидаем присоединения к Антибаллистической коалиции наших стран-партнеров, способных внести свой вклад", - рассказал Зеленский.

Также обсуждалась работа с партнерами по ракетам PAC-2 и PAC-3.

"Ожидаю от МИД и Министерства обороны результатов в коммуникации с партнерами, которые уже были определены и неоднократно обсуждены. Слава Украине!" - подытожил президент.

Смотрите также: Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ РФ и военным катерам в Черном море, - Зеленский. ВИДЕО