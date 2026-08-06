Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ РФ и военным катерам в Черном море, - Зеленский
Силы обороны нанесли новые удары с большого расстояния по военным и промышленным объектам России. Под удар также попали два нефтеперерабатывающих завода, а также военные катера и суда теневого флота в акватории Черного моря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня наши дальнобойные санкции вновь сработали, ограничив нефтяные доходы России, за счет которых она финансирует войну и убийства украинцев", — говорится в сообщении.
Президент отметил, что украинские военные поразили объекты агрессора на расстоянии более 1300 километров от линии фронта.
Под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода
Как сообщил Зеленский, в Башкортостане был поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл".
Кроме того, в Ярославской области, почти в 700 километрах от украинской границы, украинские силы нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
Поражены военные катера и суда теневого флота
Президент также сообщил об успешных ударах украинских военных в акватории Черного моря.
По его словам, Силы обороны поразили два российских военных сторожевых катера, а также суда так называемого теневого флота, который Россия использует для экспорта нефти в обход международных санкций.
Глава государства поблагодарил украинских военных за развитие дальнобойных возможностей, подчеркнув, что такие операции укрепляют дипломатические позиции Украины.
"Сегодня наши дальнобойные санкции вновь сработали, ограничив нефтяные доходы России, за счет которых она финансирует войну и убийства украинцев... Спасибо всем воинам Сил обороны, которые системно развивают нашу дальнобойность и тем самым укрепляют шансы на дипломатию. Россия должна выбрать мир", — заявил Зеленский.
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