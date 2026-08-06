Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ РФ и военным катерам в Черном море, - Зеленский

Силы обороны нанесли новые удары с большого расстояния по военным и промышленным объектам России. Под удар также попали два нефтеперерабатывающих завода, а также военные катера и суда теневого флота в акватории Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сегодня наши дальнобойные санкции вновь сработали, ограничив нефтяные доходы России, за счет которых она финансирует войну и убийства украинцев", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что украинские военные поразили объекты агрессора на расстоянии более 1300 километров от линии фронта.

Под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода

Как сообщил Зеленский, в Башкортостане был поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл".

Кроме того, в Ярославской области, почти в 700 километрах от украинской границы, украинские силы нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

Поражены военные катера и суда теневого флота

Президент также сообщил об успешных ударах украинских военных в акватории Черного моря.

По его словам, Силы обороны поразили два российских военных сторожевых катера, а также суда так называемого теневого флота, который Россия использует для экспорта нефти в обход международных санкций.

Глава государства поблагодарил украинских военных за развитие дальнобойных возможностей, подчеркнув, что такие операции укрепляют дипломатические позиции Украины.

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"Сегодня наши дальнобойные санкции вновь сработали, ограничив нефтяные доходы России, за счет которых она финансирует войну и убийства украинцев... Спасибо всем воинам Сил обороны, которые системно развивают нашу дальнобойность и тем самым укрепляют шансы на дипломатию. Россия должна выбрать мир", — заявил Зеленский.