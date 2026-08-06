Сили оборони уразили два НПЗ РФ і військові катери в Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО
Сили оборони завдали нових далекобійних ударів по військових і промислових об'єктах Росії. Під удар також потрапили два нафтопереробні заводи та військові катери й судна тіньового флоту в акваторії Чорного моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців", - йдеться в дописі.
Президент зазначив, що українські військові уразили об'єкти агресора на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту.
Під ударом опинилися два нафтопереробні заводи
Як повідомив Зеленський, у Башкортостані було уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл".
Крім того, у Ярославській області, майже за 700 кілометрів від українського кордону, українські сили завдали удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
Уражено військові катери та судна тіньового флоту
Президент також повідомив про успішні удари українських військових в акваторії Чорного моря.
За його словами, Сили оборони уразили два російські військові сторожові катери, а також судна так званого тіньового флоту, який Росія використовує для експорту нафти в обхід міжнародних санкцій.
Глава держави подякував українським військовим за розвиток далекобійних спроможностей, наголосивши, що такі операції посилюють дипломатичні позиції України.
"Сьогодні наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців... Дякую всім воїнам Сил оборони, які системно розвивають нашу далекобійність і цим посилюють шанси на дипломатію. Росія повинна обрати мир", – заявив Зеленський.
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