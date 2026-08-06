Сили оборони уразили два НПЗ РФ і військові катери в Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони завдали нових далекобійних ударів по військових і промислових об'єктах Росії. Під удар також потрапили два нафтопереробні заводи та військові катери й судна тіньового флоту в акваторії Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Сьогодні наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців", - йдеться в дописі.

Президент зазначив, що українські військові уразили об'єкти агресора на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

Під ударом опинилися два нафтопереробні заводи

Як повідомив Зеленський, у Башкортостані було уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл".

Крім того, у Ярославській області, майже за 700 кілометрів від українського кордону, українські сили завдали удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

Уражено військові катери та судна тіньового флоту

Президент також повідомив про успішні удари українських військових в акваторії Чорного моря.

За його словами, Сили оборони уразили два російські військові сторожові катери, а також судна так званого тіньового флоту, який Росія використовує для експорту нафти в обхід міжнародних санкцій.

Глава держави подякував українським військовим за розвиток далекобійних спроможностей, наголосивши, що такі операції посилюють дипломатичні позиції України.

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"Сьогодні наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців... Дякую всім воїнам Сил оборони, які системно розвивають нашу далекобійність і цим посилюють шанси на дипломатію. Росія повинна обрати мир", – заявив Зеленський.