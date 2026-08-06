В ЕК прокомментировали заявление Зеленского о сокращении поставок ракет для ПВО: Мы работаем на полную мощность
В Еврокомиссии прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о том, что поставки ракет для ПВО в Украину сократились в три раза.
Об этом заявил пресс-секретарь ЕК Балаж Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно?
Он напомнил, что в этом году ЕС выделил Украине 8,5 млрд евро на оборонные цели. Средства пойдут на истребители, ракеты, беспилотники различных типов.
Украина предоставляет перечень необходимого оборудования европейским партнерам.
"Мы изучаем этот перечень и действуем на его основе. Вполне вероятно, что Украина может, например, запросить перехватчики или связанное с ними оборудование, и тогда мы сможем рассмотреть этот вопрос; таким образом, обмен информацией продолжается, перечни оборудования продолжают поступать, контракты продолжают заключаться. Мы рассматриваем их чрезвычайно быстро, а затем осуществляем соответствующие выплаты", - сказал Уйвари.
Пресс-секретарь отметил, что Украина может запрашивать финансирование на закупку ракет-перехватчиков и другого оборудования, даже если они производятся за пределами ЕС.
"Украина должна определить, что именно ей нужно, то есть у нее есть полная свобода выбирать, по сути, любое оборудование. Конечно, главная цель - рассмотреть вооружение, производимое в ЕС и Украине; если по каким-либо причинам возникнет необходимость в исключениях и рассмотрении ситуации в более широком мировом контексте - это также возможность, предусмотренная соответствующими нормами, поэтому мы можем учесть и такие сценарии", - пояснил он.
Также пресс-секретарь ЕК заверил, что в выделении Украине финансирования на оборонные нужды "не будет летних каникул".
"Мы работаем на полную мощность днем и ночью, чтобы как можно быстрее достичь максимального прогресса", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что поставки Украине ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров ракеты есть.
- Также Зеленский предполагает, что сокращение партнерами поставок антибаллистических ракет может быть способом давления на Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль