В ЕК прокомментировали заявление Зеленского о сокращении поставок ракет для ПВО: Мы работаем на полную мощность

В Еврокомиссии прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о том, что поставки ракет для ПВО в Украину сократились в три раза.

Об этом заявил пресс-секретарь ЕК Балаж Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Он напомнил, что в этом году ЕС выделил Украине 8,5 млрд евро на оборонные цели. Средства пойдут на истребители, ракеты, беспилотники различных типов.

Украина предоставляет перечень необходимого оборудования европейским партнерам.

"Мы изучаем этот перечень и действуем на его основе. Вполне вероятно, что Украина может, например, запросить перехватчики или связанное с ними оборудование, и тогда мы сможем рассмотреть этот вопрос; таким образом, обмен информацией продолжается, перечни оборудования продолжают поступать, контракты продолжают заключаться. Мы рассматриваем их чрезвычайно быстро, а затем осуществляем соответствующие выплаты", - сказал Уйвари.

Пресс-секретарь отметил, что Украина может запрашивать финансирование на закупку ракет-перехватчиков и другого оборудования, даже если они производятся за пределами ЕС.

Читайте: PURL, SAFE, противодействие российской баллистике и евроинтеграция: Зеленский провел встречу с главой МИД Латвии

"Украина должна определить, что именно ей нужно, то есть у нее есть полная свобода выбирать, по сути, любое оборудование. Конечно, главная цель - рассмотреть вооружение, производимое в ЕС и Украине; если по каким-либо причинам возникнет необходимость в исключениях и рассмотрении ситуации в более широком мировом контексте - это также возможность, предусмотренная соответствующими нормами, поэтому мы можем учесть и такие сценарии", - пояснил он.

Также пресс-секретарь ЕК заверил, что в выделении Украине финансирования на оборонные нужды "не будет летних каникул".

"Мы работаем на полную мощность днем и ночью, чтобы как можно быстрее достичь максимального прогресса", - подытожил он.

Читайте также: Наша баллистика и FREYJA должны дать результат в 2026-2027 годах, - Зеленский

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что поставки Украине ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров ракеты есть.

Также Зеленский предполагает, что сокращение партнерами поставок антибаллистических ракет может быть способом давления на Украину.

Смотрите: Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ РФ и военным катерам в Черном море, - Зеленский. ВИДЕО