Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора

Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру та арештували. Зловмисники ошукували клієнтів під виглядом обміну криптовалюти.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Учасники схеми організували роботу псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів.

"Для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.



Клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту, однак після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Окремим потерпілим вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб підтримати довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

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Так, одній з потерпілих було завдано понад 1,59 млн грн збитків.

Мережу Money 24/7 викрили у липні 2026 року. Тоді було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України та вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, а також документи, техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази.

Слідство встановлює всіх учасників схеми, потерпілих та інші обставини провадження.

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