Понад $2 млн, 22 транспортні засоби, золото та годинники: припинено роботу 94 шахрайських кол-центрів, - Кравченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття шахрайських кол-центрів по всій країні.

Про це розповів Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Так, лише з початку минулого тижня:

проведено 411 обшуків;

припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів;

ліквідовано 1794 робочі місця операторів.

Зазначається, що слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.

Під час обшуків вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.

Також вилучено 22 транспортні засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

Також читайте: В Україні хочуть посилити захист працівників, які повідомляють про фінансові порушення посадовців

Виявлено понад 2 млн доларів, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Схеми були різними, але мета одна, - заволодіти чужими грошима.

Як працювали шахраї

Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від викриття.

Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій. Інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно нібито пропонуючи допомогу з "поверненням інвестицій".

Також читайте: Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора

Так, для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake.

У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.

Отримані гроші переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.

Міжнародна співпраця

Повідомляється, що серед потерпілих громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії.

Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 млн грн.

Також читайте: Легкий заробіток на криптовалюті та акціях: Нацкомісія викрила три сумнівні фінансові компанії

Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур Україна співпрацює з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.

Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.

















