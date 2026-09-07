Появление президентского законопроекта о колл-центрах связано с операцией "Карфаген", - Осадчук

Народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук не будет голосовать за президентский законопроект о деятельности колл-центров.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

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По словам политика, Комитет пока не рассматривал этот законопроект.

"Но я не думаю, что у него есть какие-то перспективы в Комитете. Я так смотрю даже по настроениям "Слуг народа" - они очень обижены из-за того, что их фактически в очередной раз ни во что не ставят. Ведь именно они два с половиной года разрабатывали по сути аналогичный законопроект, который прошел первое чтение, имеет таблицу к второму. Это же не оппозиция сделала, и не с неба он же не упал. Это результат работы конкретных людей, которые поднимали эту проблематику, хотели решить проблему. Все это было затянуто, и два с половиной года никого не интересовало. При желании его можно полностью переписать, если у кого-то есть еще какие-то гениальные инициативы. Но ведь никто этого не делал. Они просто взяли и подали новый законопроект. Это чисто, как говорится, для отвода глаз. Поэтому у меня вообще большие сомнения, что у него будет какой-то шанс в Комитете с, скажем так, эмоционально-политической точки зрения", - отметил нардеп.

Осадчук считает, что появление этого законопроекта в Раде связано с операцией "Карфаген".

"Это такая перекладывание с больной головы на здоровую. Ведь тему колл-центров знают все. В самом широком смысле слова - все. Как правильно писали последние пару дней многие из авторов комментариев, там же работали и работают десятки тысяч людей. Это целая индустрия, о которой знают и силовики. А теперь и мы с вами знаем, что у них были покровители самого высокого уровня. Поэтому не знаю, кто уговорил Зеленского подать этот законопроект, но этим президенту оказали плохую услугу", - подчеркнул он.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

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