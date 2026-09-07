Поява президентського законопроєкту про кол-центри пов’язана із операцією "Карфаген", - Осадчук

Народний депутат фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук не голосуватиме за президентський законопроєкт щодо діяльності кол-центрів.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами політика, Комітет поки не розглядав цей законопроєкт.

"Але я не думаю, що у нього є якісь перспективи в Комітеті. Я так дивлюся навіть по настроях "Слуг народу" - вони дуже ображені через те, що їх фактично черговий раз ні в що не ставлять. Адже це вони два з половиною роки напрацювали по суті аналогічний проєкт закону, який пройшов перше читання, має таблицю до другого. Це ж не опозиція зробила, і не з неба ж він упав. Це результат роботи конкретних людей, які піднімали проблематику, хотіли вирішити проблему. Воно все було підвішано, і два з половиною роки нікого не цікавило. За бажання, його можна переписати повністю, якщо у когось є ще якісь геніальні ініціативи. Але ж ніхто цього не робив. Вони просто взяли і подали новий законопроєкт. Це чисто, як кажуть, для відводу очей. Тому у мене взагалі великі сумніви, що він матиме якийсь шанс у Комітеті із, скажімо так, емоційно-політичної точки зору", - зазначив нардеп.

Осадчук вважає, що поява цього законопроєкта в Раді пов’язана із операцією "Карфаген".

"Це таке перекладання із хворої голови на здорову. Адже тему кол-центрів знають всі. У самому широкому значенні слова всі. Як правильно писали останні пару днів багато хто з дописувачів, там же ж працювали і працюють десятки тисяч людей. Це ціла індустрія, про яку знають і силовики. А тепер і ми з вами знаємо, що у них були покровителі найвищого рівня. Тому не знаю, хто вмовив Зеленського подавати цей законопроєкт, але цим президенту зробили погану послугу", - наголосив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

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