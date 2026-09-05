"#бать так королеву, воровать так миллион", - записи злочинної групи працівників ОГП, які оприлюднило НАБУ. ВIДЕО

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Як розповіли в НАБУ, до злочинної групи увійшли Канцлер - керівник злочинної групи, Муза - близька подруга Канцлера, Камрад - водій Канцлера, Флеш - помічник Канцлера та інші особи.

У серпні 2025 року на керівну посаду до Офісу генпрокурора було призначено Канцлера.

За даними НАБУ, Канцлер зумів сконцентрувати в своїх руках всі важелі впливу на шахрайські кол-центри.

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Працівник Офісу генпрокурора вирішував, які кол-центри "кришувати", а які - закривати. За відкати також вирішувалося питання працевлаштування на керівні посади в органи прокуратури.

"Я так не могу просто ходить на работу, чтоб ходить. Там жить, чтоб жить. Надо если делать, то все бууух. Но я люблю лучше. #бать так королеву, воровать так миллион"", - каже Канцлер в опублікованому НАБУ аудіозаписі.

Повне відео НАБУ дивіться за посиланням

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

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