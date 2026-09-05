"#бать так королеву, воровать так миллион", - записи злочинної групи працівників ОГП, які оприлюднило НАБУ. ВIДЕО
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Як розповіли в НАБУ, до злочинної групи увійшли Канцлер - керівник злочинної групи, Муза - близька подруга Канцлера, Камрад - водій Канцлера, Флеш - помічник Канцлера та інші особи.
У серпні 2025 року на керівну посаду до Офісу генпрокурора було призначено Канцлера.
За даними НАБУ, Канцлер зумів сконцентрувати в своїх руках всі важелі впливу на шахрайські кол-центри.
Працівник Офісу генпрокурора вирішував, які кол-центри "кришувати", а які - закривати. За відкати також вирішувалося питання працевлаштування на керівні посади в органи прокуратури.
"Я так не могу просто ходить на работу, чтоб ходить. Там жить, чтоб жить. Надо если делать, то все бууух. Но я люблю лучше. #бать так королеву, воровать так миллион"", - каже Канцлер в опублікованому НАБУ аудіозаписі.
Повне відео НАБУ дивіться за посиланням
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
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з працюючих на державу Україна,
так завжди булькає російською
Ви впевнені. що в нас держслужбовці - українські?
як влізли з часів совка, так досі сидять,
і діти, і внуки їхні кацапські смердючі
не понесло досі з України в синє море кров ворожу
навіть після Революції Гідності!!!!
стільки людей загинуло
а потім прийшов порошенко
і все залишив на місцях.