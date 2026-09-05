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Новини Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
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"#бать так королеву, воровать так миллион", - записи злочинної групи працівників ОГП, які оприлюднило НАБУ. ВIДЕО

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Як розповіли в НАБУ, до злочинної групи увійшли Канцлер - керівник злочинної групи, Муза - близька подруга Канцлера, Камрад - водій Канцлера, Флеш - помічник Канцлера та інші особи.

У серпні 2025 року на керівну посаду до Офісу генпрокурора було призначено Канцлера.

За даними НАБУ, Канцлер зумів сконцентрувати в своїх руках всі важелі впливу на шахрайські кол-центри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція НАБУ "Карфаген": Офіс генпрокурора відсторонить посадовця, якого перевіряють на "кришування" кол-центрів

Працівник Офісу генпрокурора вирішував, які кол-центри "кришувати", а які - закривати. За відкати також вирішувалося питання працевлаштування на керівні посади в органи прокуратури. 

"Я так не могу просто ходить на работу, чтоб ходить. Там жить, чтоб жить. Надо если делать, то все бууух. Но я люблю лучше. #бать так королеву, воровать так миллион"", - каже Канцлер в опублікованому НАБУ аудіозаписі.

Повне відео НАБУ дивіться за посиланням

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинка авто екскомбата 47 ОМБр Ширшина: Нацполіція перевірить, як ВСП отримала дані про нібито наркотики

Автор: 

НАБУ (4482) шахрайство (1075) Офіс Генпрокурора (3713)
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Топ коментарі
+18
І все по-москалячому…
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05.09.2026 14:16 Відповісти
+18
і як тільки якась ненажерлива свиня
з працюючих на державу Україна,
так завжди булькає російською
Ви впевнені. що в нас держслужбовці - українські?
як влізли з часів совка, так досі сидять,
і діти, і внуки їхні кацапські смердючі
не понесло досі з України в синє море кров ворожу
навіть після Революції Гідності!!!!
стільки людей загинуло
а потім прийшов порошенко
і все залишив на місцях.
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05.09.2026 14:19 Відповісти
+17
І всі як один на кацапській 🤦 їх штрафували чи ні?
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05.09.2026 14:15 Відповісти

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