Посадовця Офісу генпрокурора підозрюють у зв’язках із шахрайськими кол-центрами, - НАБУ (оновлено)
НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України.
Про це повідомили в НАБУ у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
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Деталі
"НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна", — йдеться у повідомленні.
Деталі операції наразі не розголошуються — відомство обіцяє оприлюднити подробиці згодом.
За даними ЗМІ, НАБУ і САП уже затримали начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву.
Також ЗМІ вдалося зафільмувати, як працівники НАБУ із драбинами перелазять через паркан до будівлі Офісу генерального прокурора.
Що передувало?
- Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських колцентрів.
- У середині серпня СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.
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