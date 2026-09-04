Посадовця Офісу генпрокурора підозрюють у зв’язках із шахрайськими кол-центрами, - НАБУ (оновлено)

НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України.

Про це повідомили в НАБУ у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна", — йдеться у повідомленні.

Деталі операції наразі не розголошуються — відомство обіцяє оприлюднити подробиці згодом.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП уже затримали начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Злочинна організація у Фонді державного майна: справу ексголови Сенниченка направлено до суду

Також ЗМІ вдалося зафільмувати, як працівники НАБУ із драбинами перелазять через паркан до будівлі Офісу генерального прокурора.

Що передувало?

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських колцентрів.

У середині серпня СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.

Читайте також: Відповідальність за організацію кол-центрів буде посилено: Зеленський вніс до ВР два законопроекти