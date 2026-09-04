УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17773 відвідувача онлайн
Новини Корупція в прокуратурі Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів
2 421 23

Посадовця Офісу генпрокурора підозрюють у зв’язках із шахрайськими кол-центрами, - НАБУ (оновлено)

НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України. 

Про це повідомили в НАБУ у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна", — йдеться у повідомленні.

Деталі операції наразі не розголошуються — відомство обіцяє оприлюднити подробиці згодом.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП уже затримали начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Злочинна організація у Фонді державного майна: справу ексголови Сенниченка направлено до суду

НАБУ проводить спецоперацію в Офісі генпрокурора

Також ЗМІ вдалося зафільмувати, як працівники НАБУ із драбинами перелазять через паркан до будівлі Офісу генерального прокурора.

Що передувало?

  • Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які посилять кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських колцентрів.
  • У середині серпня СБУ на Нацполіція провели масштабну спецоперацію, унаслідок якої припинили роботу 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах країни: на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині та в інших областях.

Читайте також: Відповідальність за організацію кол-центрів буде посилено: Зеленський вніс до ВР два законопроекти

Автор: 

НАБУ (4479) шахрайство (1075) САП (1039) Офіс Генпрокурора (3713)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
В Україні найбільші злочинці, це самі правоохоронні органи та високопосадовці
показати весь коментар
04.09.2026 20:00 Відповісти
+7
Хіба такий ласий шматочок може оминути загребущі лапи прокуратури?
показати весь коментар
04.09.2026 20:01 Відповісти
+6
Пам"ятаю як заявляли що антикорупційним структурам потрібно платити висоі зарплати щоб не брали хабарів, але як бачимо одне іншому не заважає
показати весь коментар
04.09.2026 20:16 Відповісти

Завантаження...

 
 