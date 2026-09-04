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Новости Коррупция в прокуратуре Мошеннические схемы Ликвидация сети колл-центров
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Сотрудника Офиса генпрокурора подозревают в связях с мошенническими колл-центрами, - НАБУ (обновлено)

набу

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, возглавляемой должностным лицом Офиса генерального прокурора Украины. 

Об этом сообщили в НАБУ в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора Украины, причастной к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества", - говорится в сообщении.

Детали операции пока не разглашаются - ведомство обещает обнародовать подробности позже.

По данным СМИ, НАБУ и САП уже задержали начальника кибердепартамента ОГП Сергея Кропиву.

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НАБУ проводит спецоперацию в Офисе генпрокурора

Что предшествовало?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.

3 июля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о вымогательстве 1 млн долларов неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Впоследствии стало известно, что за Тищенко внесли 10 млн грн залога. Сам нардеп внес лишь 650 тыс. грн.

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Автор: 

НАБУ (5002) мошенничество (1451) САП (2517) Офис Генпрокурора (3361)
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Топ комментарии
+9
В Україні найбільші злочинці, це самі правоохоронні органи та високопосадовці
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04.09.2026 20:00 Ответить
+7
Хіба такий ласий шматочок може оминути загребущі лапи прокуратури?
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04.09.2026 20:01 Ответить
+5
Пам"ятаю як заявляли що антикорупційним структурам потрібно платити висоі зарплати щоб не брали хабарів, але як бачимо одне іншому не заважає
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04.09.2026 20:16 Ответить

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