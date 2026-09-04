Сотрудника Офиса генпрокурора подозревают в связях с мошенническими колл-центрами, - НАБУ (обновлено)
НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, возглавляемой должностным лицом Офиса генерального прокурора Украины.
Об этом сообщили в НАБУ в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
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Подробности
"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора Украины, причастной к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества", - говорится в сообщении.
Детали операции пока не разглашаются - ведомство обещает обнародовать подробности позже.
По данным СМИ, НАБУ и САП уже задержали начальника кибердепартамента ОГП Сергея Кропиву.
Что предшествовало?
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.
3 июля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о вымогательстве 1 млн долларов неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.
Впоследствии стало известно, что за Тищенко внесли 10 млн грн залога. Сам нардеп внес лишь 650 тыс. грн.
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