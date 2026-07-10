Тищенко внес лишь 650 тыс. грн залога. Остальные средства предоставили фирма из Днепра и частное лицо, - СМИ
За народного депутата от партии "Слуги народа" Николая Тищенко, которого подозревают в вымогательстве 1 млн долларов, внесли залог сам депутат, частная фирма и частное лицо.
Об этом пишет проект "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.
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Источники сообщили, что по состоянию на 10 июля 650 тыс. грн внес сам Тищенко, 5 млн грн — частная фирма из Днепра и 4 млн 350 тыс. грн — частное лицо.
Ранее адвокат Тищенко заявил, что за него внесли всю сумму залога.
"Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица. У меня нет информации, кто это", — сказал он.
Что этому предшествовало?
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.
3 июля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о вымогательстве 1 млн долларов неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.
Другое дело Тищенко
- 20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно удерживала его, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
- Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
- Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
- Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.
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