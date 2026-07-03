Ветеран ВСУ Лахно забросал помидорами "слугу народа" Тищенко: нардеп в ответ хотел подраться. ВИДЕО

В Киеве ветеран ВСУ Виктор (Аист) Лахно забросал помидорами нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Видео инцидента распространяются в социальных сетях, также кадры опубликовал военный Аист, кроме того, в комментарии Цензор.НЕТ подтвердил, что на видео был именно он.

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"Он сам попросил", – прокомментировал ветеран.

На кадрах видно, как военный начал бросать помидоры в народного избранника.

Тищенко пытался подраться с ветерано, однако догнать его не смог.

Инцидент произошел после судебного заседания.

Напомним, что сегодня, 3 июля, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о вымогательстве 1 млн долларов неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

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Подозрение Тищенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко в вымогательстве неправомерной выгоды.

Другое дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно удерживала его, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что народному депутату Николаю Тищенко было предъявлено подозрение по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату предъявлено подозрение по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал Тищенко меру пресечения — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Впоследствии меру пресечения нардепу изменили на личное обязательство.

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