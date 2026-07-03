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Ветеран ЗСУ Лахно закидав помідорами "слугу народу" Тищенка: нардеп у відповідь хотів битися. ВIДЕО
У Києві ветеран ЗСУ Віктор (Лелека) Лахно закидав помідорами нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка.
Відео інциденту поширюється в соціальних мережах, кадри також опублікував військовий Лелека й, окрім того, у коментарі для Цензор.НЕТ підтвердив, що на відео був саме він.
"Він сам попросив", - прокоментував ветеран.
На кадрах можна побачити, як військовий почав кидати помідори в народного обранця.
Тищенко намагався побитися з ветераном, однак наздогнати його не зміг.
Інцидент стався після судового засідання.
- Нагадаємо, що сьогодні 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у справі про вимагання $1 млн неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.
Підозра Тищенку
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку у вимаганні неправомірної вигоди.
Інша справа Тищенка
- 20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
- У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
- Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).
- Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
- Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.
Топ коментарі
+38 Юрий Хохлов #565012
показати весь коментар03.07.2026 19:16 Відповісти Посилання
+21 Наталья Истомина
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+20 Ігор Сірко
показати весь коментар03.07.2026 19:24 Відповісти Посилання
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