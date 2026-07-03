ВАКС обрав запобіжний захід "слузі народу" Тищенку: застава 10 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у справі про вимагання $1 млн неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн.

Не пізніше ніж за 5 днів після обрання запобіжного заходу він має внести кошти.

Процесуальні обов'язки

Тищенко має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду. Не відлучатися з Києва, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Утримуватися від спілкування зі свідками у провадженні.

Термін дії обов'язків - 2 місяці.

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Підозра Тищенку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку у вимаганні неправомірної вигоди.

Інша справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід нардепу змінили на особисте зобовʼязання.

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