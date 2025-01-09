У Тищенка закінчився термін домашнього арешту, тому він прийшов у Раду, - Стефанчук

Оскільки у нардепа Миколи Тищенка закінчився термін домашнього арешту, тому він зміг відвідати засідання Верховної Ради.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наскільки я поінформований, в Тищенка вже завершилися процедурні речі, які були пов'язані з домашнім арештом. Він, як народний депутат, скористався своїм правом і прийшов в парламент", - пояснив спікер.

Він додав, що український парламент діяв і буде діяти виключно в межах, що передбачені законом.

"В нього (народного депутат Миколи Тищенка - Ред.) вчора були правові підстави, він з'явився", - зазначив Стефанчук.

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За його словами, Тищенко не попереджував керівництво парламенту про свій візит.

Водночас Стефанчук прокоментував судове рішення про можливість виконувати депутатські обов’язки щодо іншого депутата – Нестора Шуфрича, який звинувачується у держзраді.

Голова ВР пояснив, що депутатські повноваження - це не обов'язково присутність у залі парламенту, а й можливість певних інших дій, які пов'язані з мандатом парламентарія.

"Ми повинні зрозуміти, що ця людина (народний депутат Нестор Шуфрич - ред.) має відповідні кримінально-правові обмеження, які пов'язані з перебуванням з ним у місцях несвободи. І у разі, якщо буде прийняте інше рішення, і він вийде з цих місць, тоді будемо вирішувати. Станом на зараз його у Верховній Раді немає, і якихось дій, пов'язаних з його ініціативами активно виконувати депутатські обов'язки, в мене зараз у розписі теж немає", – прокоментував Стефанчук.

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Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід продовжили до 23 грудня 2024 року.

17 грудня 2024 року ДБР повідомило, що завершило розслідування справи проти народного депутата Тищенка. Її направлено до суду.

8 січня Микола Тищенко з'явився у залі Верховної Ради.