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Новини
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У Тищенка закінчився термін домашнього арешту, тому він прийшов у Раду, - Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук

Оскільки у нардепа Миколи Тищенка закінчився термін домашнього арешту, тому він зміг відвідати засідання Верховної Ради.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наскільки я поінформований, в Тищенка вже завершилися процедурні речі, які були пов'язані з домашнім арештом. Він, як народний депутат, скористався своїм правом і прийшов в парламент", - пояснив спікер.

Він додав, що український парламент діяв і буде діяти виключно в межах, що передбачені законом.

"В нього (народного депутат Миколи Тищенка - Ред.) вчора були правові підстави, він з'явився", - зазначив Стефанчук.

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За його словами, Тищенко не попереджував керівництво парламенту про свій візит.

Водночас Стефанчук прокоментував судове рішення про можливість виконувати депутатські обов’язки щодо іншого депутата – Нестора Шуфрича, який звинувачується у держзраді.

Голова ВР пояснив, що депутатські повноваження - це не обов'язково присутність у залі парламенту, а й можливість певних інших дій, які пов'язані з мандатом парламентарія.

"Ми повинні зрозуміти, що ця людина (народний депутат Нестор Шуфрич - ред.) має відповідні кримінально-правові обмеження, які пов'язані з перебуванням з ним у місцях несвободи. І у разі, якщо буде прийняте інше рішення, і він вийде з цих місць, тоді будемо вирішувати. Станом на зараз його у Верховній Раді немає, і якихось дій, пов'язаних з його ініціативами активно виконувати депутатські обов'язки, в мене зараз у розписі теж немає", – прокоментував Стефанчук.

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Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід продовжили до 23 грудня 2024 року.

17 грудня 2024 року ДБР повідомило, що завершило розслідування справи проти народного депутата Тищенка. Її направлено до суду.

8 січня Микола Тищенко з'явився у залі Верховної Ради.

Автор: 

ВР (14997) Стефанчук Руслан (760) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+43
А цей сіротка стефанчук не пояснив чому коля коклєта не з'явився до суду?
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09.01.2025 19:06
+31
найгидотніше скликання парламенту за всі часи.
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09.01.2025 19:09
+27
А в суд він чого не пішов ?
Бляха, зелено довбаковий цирк
Але проплачена ботва старанно нализує зелені горішки- найвеличніший і матюки у нього найкращі.
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09.01.2025 19:06
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А цей сіротка стефанчук не пояснив чому коля коклєта не з'явився до суду?
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09.01.2025 19:06 Відповісти
- Подсудимый, вы признаете себя виновним?
- Нет, не признаю.
- Ну, на "нет" и суда нет.
------------------------
Отак з отарою, що їх вибрала, розмовляють їхні "слуги", а насправді - пастухи.
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09.01.2025 19:40 Відповісти
Прошу прощения.
Там начало есть.
- Подсудимый, ваше последнее слово?
- 5 тысяч. Можете садить. Больше ни копейки не дам.
- Суд удаляется на совещание.
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09.01.2025 20:14 Відповісти
ну люди ж не проти . Навіщо ви дестибілізуєте ситуацію в країні? ви провокатор?
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09.01.2025 19:55 Відповісти
Єто другоє!....
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09.01.2025 20:03 Відповісти
А в суд він чого не пішов ?
Бляха, зелено довбаковий цирк
Але проплачена ботва старанно нализує зелені горішки- найвеличніший і матюки у нього найкращі.
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09.01.2025 19:06 Відповісти
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09.01.2025 19:39 Відповісти
Лице парламентсько-президентської держави......
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09.01.2025 19:07 Відповісти
Це отой хряк на фото?
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09.01.2025 19:39 Відповісти
морда хряка а не лице
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09.01.2025 20:19 Відповісти
З'їв би ти його, Стефанчуче, - та й по всьому!
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09.01.2025 19:07 Відповісти
Навіть Хряк гівном не харчується...
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09.01.2025 19:40 Відповісти
В принципі , це просте рішення складної проблеми.Могло би спрацювати.
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09.01.2025 21:40 Відповісти
Шуфрич наступний?
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09.01.2025 19:07 Відповісти
з лучником взагалі незрозуміло..головний праведник **********, і законопатили за якісь шинелі медальки..
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09.01.2025 20:24 Відповісти
Так шо, каКлєти пАрЄшалі всьЙО?
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09.01.2025 19:07 Відповісти
найгидотніше скликання парламенту за всі часи.
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09.01.2025 19:09 Відповісти
Вуличні і безпородні...
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09.01.2025 19:53 Відповісти
звозити у Трускавець, і зразу з'являтться родословні.
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09.01.2025 20:05 Відповісти
Не ображайте собак порівнюючи їх з тими виродками...
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09.01.2025 20:48 Відповісти
Та й вапщє, Кіля нє в чом нєвінават...
Скоро виявиться, що він хєрой, навчив пріпіздєнта новим матюкам...
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09.01.2025 19:12 Відповісти
🐷 свиня прохрюкала про щура ,що щур святий.
фУ , нечисть
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09.01.2025 19:13 Відповісти
лицемірна риго-зелена влада!
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09.01.2025 19:14 Відповісти
Так у нас все. Терміни справ спливають, докази *********, корупціонери хворіють, а прокурорів малина на Печерську.
Горіли б ті пагорби з квартирами їхніми елітними по 400 квадратів, як зараз Каліфорнія, народ би ще й бензину підніс
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09.01.2025 19:18 Відповісти
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09.01.2025 19:19 Відповісти
Продати собачку вже не варіант, от грьобана інфляція....
Народ, як ви могли вибрати цього коливана до ВР, скажіть мені як.....
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09.01.2025 19:23 Відповісти
Навіщо ж ця зелена зграя зовсім нещодавно підвищила зарплати собі коханим і своїй обслузі?
Змінили б роботу.
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09.01.2025 20:30 Відповісти
Ой, як невдобно вийшло... Тепер Тищенку можно збігати закордон? Чи ще трошки походити в Раду?
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09.01.2025 19:24 Відповісти
тим часом...

https://t.me/smolii_ukraine/89517 Андрій Смолій:
Тищенко знову не з'явився на судове засідання у Дніпрі.
Можна просто забити на судові засідання і на них не зʼявлятись.
Зате по Раді ходить.
Все нормально. Так і має бути🤡

 Нк, а чо? Треба і катлеті зробити заочне засідання...
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10.01.2025 13:57 Відповісти
Ничего Тищенко не будет. Он же ведь кум Ермака, поэтому его и не тронут.
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09.01.2025 19:24 Відповісти
Який упоротий та правомірний . Таким як котлета та монобільшість у буцигарні другий рік прогули ставлять а ви й досі на волі,
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09.01.2025 19:24 Відповісти
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09.01.2025 19:31 Відповісти
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09.01.2025 19:36 Відповісти
Вся ця зграя зеленої шобли мала би висіти на палиці. "Радійте та веселіться 73%", ви ж бо хотіли дєрмократії.
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09.01.2025 19:40 Відповісти
Коливан, вродє би ,якийсь там прохФФессор юриспруденції чи як там цих знатоков зараз кличуть?
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09.01.2025 19:44 Відповісти
В какой пиз...ц превратили эти ЗЕ Отбросы страну....благодаря отупешему ЗЕ Быдлу!!
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09.01.2025 19:49 Відповісти
ЯКА ВГОДОВАНА СВИНЯ!!!!
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09.01.2025 19:50 Відповісти
Яке тупе.
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09.01.2025 19:51 Відповісти
Ця карікатура в натурі , стефанчука , воочевидь демонструє, рівень українства всіх слуг ,та на всю морду обличчя ...
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09.01.2025 19:53 Відповісти
Яскравий приклад роботи правоохоронних органів та судей!
Потрібно звільнити прокурорів, які не забезпечили тримання підозоюваного під вартою, а не нести маячню, що скінчився термін!
"Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року. 6 січня суд мав переобрати запобіжний захід нардепу. Однак засідання перенесли на 10 січня через те, що захист Тищенка клопотав про відвід судді."
https://censor.net/ua/news/3529103/tyschenko-z-yavyvsya-na-zasidannya-verhovnoyi-rady
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09.01.2025 19:56 Відповісти
Позорище!!!всей системе!!!особенно судебной!!!
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09.01.2025 20:10 Відповісти
зеки у власти - 2. точнее не два, а продолжение начатого с 91 года. сейчас правда это уже мародеры и тяжелые летальные последствия.
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09.01.2025 20:12 Відповісти
Умище Шрека дело знает , это заговоренные люди ,и это весть ответ , на оТъ*Бись ..
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09.01.2025 21:01 Відповісти
тищенку ...просто доля влибнулася ...проста він людинка ,а всі інші пересічні ...і суд забув вчасно розледіти справу ...ну просто повезло людині
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09.01.2025 21:05 Відповісти
да здравствует наш суд самый гуманный в мире
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09.01.2025 21:06 Відповісти
Как в кино ,, ......да здравствует самый гуманный суд в мире /Украине /.,,
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09.01.2025 21:10 Відповісти
Ну так давайте ******* воених. Мало того из за этих гондонов умирают парни ещё и унижение должны терпеть. Верховную раду даже два депутата нет нормальных. Правда бы по ним ****** орешники, так Украине сто раз легче было бы жить.
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09.01.2025 21:44 Відповісти
''Слава'' потужному клоуну Зеленському і його вірним слугам - Кабану-Стефанчуку і Колі-Фрикадельці.
А усім Українцям в стійло до *****-путіна.
Так вирішив ''мудрий'' народ 73% у 2019році.
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09.01.2025 21:57 Відповісти
Український парламент діяв і буде діяти в межах законів - це потужно. Тобто хотів срати на все, закони ж для них неписані. Кнопкодавство, лобіювання і тд тп це в межах закону? І чого добився ветеран війни, проти якого так нахабно вів себе зі своєю свитою пан котлета? В черговий раз притомне свідоме суспільство мордою в багнюку, щоб знали своє місце. А потім дивуються, а чого ж це провалюється мобілізація, люди виїзжають за кордон. Чому такі як котлета, шуфрич своїм прикладом не покажуть, як захищати країну?
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09.01.2025 22:18 Відповісти
А закінчився, бо "забули" продовжити.
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09.01.2025 22:30 Відповісти
Ай-да молодца !
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09.01.2025 22:36 Відповісти
А, значить всьо норм! Розходимося.
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09.01.2025 22:38 Відповісти
... катлєта, це ж кум рішали єрмака , ...
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09.01.2025 23:17 Відповісти
Коли вже це коритне рило зникне з усіх екранів і праско-гаджето-пристроїв в Україні, бляха? - ? риторичне.
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10.01.2025 00:34 Відповісти
А те, що Тищенко аморальний ублюдок, бегемота не хвилює.
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10.01.2025 08:38 Відповісти
 
 