Тищенко прибув на засідання Верховної Ради. ФОТО
Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, з'явився на засідання Верховної Ради.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року. 6 січня суд мав переобрати запобіжний захід нардепу. Однак засідання перенесли на 10 січня через те, що захист Тищенка клопотав про відвід судді.
Справа Тищенка
20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).
Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.
Згодом запобіжний захід продовжили до 23 грудня 2024 року.
17 грудня 2024 року ДБР повідомило, що завершило розслідування справи проти народного депутата Тищенка. Її направлено до суду.
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Подія, гулє...
"Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року. 6 січня суд мав переобрати запобіжний захід нардепу. Однак засідання перенесли на 10 січня через те, що захист Тищенка клопотав про відвід судді."
опинився в окопі
Ну то хай сцить, відробляю.
HolodnoЯrskiy
https://x.com/HRskiy
@HRskiy
https://x.com/HRskiy/status/1876991075367162109
Тільки повні ідіоти можуть любити владу, яка вважає їх ідіотами. Ярослав Гашек. Це пи.... Жодних проблем у прокурорів-інвалідів. Жодних напрягів у тв@рини на прізвище Тищенко. Жодних проблем у тих, хто впарюював яйця по 17- ть та браковані міни. Жодних проблем у зрадника
Баканова. Жодних проблем у рішали Татарова і його шефа. Проблеми тільки у пацана, який публічно підняв питання несправедливості у війську та розвідника, який сказав, що вагнерівців злив Зеленський з Єрмаком. Другий термін? Головне, щоб ви не втекли...