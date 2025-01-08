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Новини
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Тищенко прибув на засідання Верховної Ради. ФОТО

Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, з'явився на засідання Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Тищенко з’явився на засідання Верховної Ради

Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року. 6 січня суд мав переобрати запобіжний захід нардепу. Однак засідання перенесли на 10 січня через те, що захист Тищенка клопотав про відвід судді.

Читайте також: НАБУ розслідує незаконне збагачення Тищенка на понад 30 млн грн. Його майно арештували

Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Згодом запобіжний захід продовжили до 23 грудня 2024 року.

17 грудня 2024 року ДБР повідомило, що завершило розслідування справи проти народного депутата Тищенка. Її направлено до суду.

Читайте: Справа Тищенка: нардеп долучився до засідання онлайн, його захист вимагає відводу судді

Автор: 

ВР (14997) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+33
.. скоро повернуться Шуфрич... Шевченко... повернеться Дмитрук... і засмердить лайном з будинку Верховної Ради ще сильніше... А Хрипатий буде намазувати лайно на хліб..і кормити 73 відсотки ідіотів...яким зелене лайно і сьогодні мед!!!
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08.01.2025 12:34
+23
Він же кум Дєрьмака.
Одне іншому потонути не дасть.
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08.01.2025 12:31
+22
От цікаво подивитись на екземпляри яки проголосували за отцього бандюгана Колю Оболонського. Ви розуміли шо ви обираєтє БАНДИТА? І як шо так то чому проголосували за бандита?
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08.01.2025 12:32
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непотопляємий..
а що не тоне?
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08.01.2025 12:28 Відповісти
Не тоне дебілізм влади.
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08.01.2025 12:30 Відповісти
Та ні, наріду, який ту владу вибирає! 73% дебілів! Вони не тонуть, бо в них в головах замість мізків просто гімно... Виборці того колі-котлети, повні дебіли, які навіть у власному лайні не потонуть, хоч в ньому вже по самі вуха...
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08.01.2025 12:58 Відповісти
Та кажіть вже як є - гівно , це вже нікого не здивує !
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08.01.2025 15:57 Відповісти
Він же кум Дєрьмака.
Одне іншому потонути не дасть.
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08.01.2025 12:31 Відповісти
Гімно не тоне.
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08.01.2025 12:36 Відповісти
тільки жирне. вчіть фізику та хімію.
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08.01.2025 16:25 Відповісти
Бардак в країні!
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08.01.2025 12:31 Відповісти
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08.01.2025 13:23 Відповісти
От цікаво подивитись на екземпляри яки проголосували за отцього бандюгана Колю Оболонського. Ви розуміли шо ви обираєтє БАНДИТА? І як шо так то чому проголосували за бандита?
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08.01.2025 12:32 Відповісти
Якщо президентом обрали @#$&$#@, то це - "дрібничка".
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08.01.2025 12:35 Відповісти
От саме з дрібниць все і складаєтся. Каклета дрібничка, Безугла-ковбиця дрібничка, крадій пива дрібничка, абхаз діскжокей дрібничка тощо. Ось і маємо то шо маємо.
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08.01.2025 12:44 Відповісти
Якщо доживемо до наступних виборів сміливо можемо в президенти вибирати пса Патрона! А що, після паяца з його слугами сами те...
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08.01.2025 12:59 Відповісти
Або якесь риговську падлу яка перефарбувалась виберуть.
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08.01.2025 14:08 Відповісти
.. а екземпляри...що за хрипатого голосували Вас не цікавлять? Вийдіть на вулицю... Кожен третій... якщо не другий...
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08.01.2025 12:37 Відповісти
Чому не цікавлять? То теж шось з псіхіатрії. Но тут річь за Колю Оболонського тому Каклета окремо а ото ЗЕгівно окремо.
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08.01.2025 12:41 Відповісти
.. Катлету..як і Бузмозглу з Дмитруком вибирала купка ідіотів... яка є загальною частиною повального ідіотизму навесні 2019 року. То я Вам і кажу. Нащо Вам ідіоти катлети..чи безуглої. Вийдіть на двір і Ви побачите товпи ідіотів... Але навіть і не виходьте... Тут на Цензорі вони блукають постійно. А якщо мова зайде про мобілізацію..ТЦК... то не проштовхнутися....
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08.01.2025 12:54 Відповісти
Та нормально всё. Они, ещё одного бандюка мэром выбрали... А до этого, ещё одного, президентом. Красивая украинская традиция..
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08.01.2025 13:03 Відповісти
Тищенко прибув на засідання Верховної Ради

Подія, гулє...
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08.01.2025 12:33 Відповісти
Згадалася колишня аналогічна велична подія: "Elvis has left the building!"
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08.01.2025 18:14 Відповісти
.. скоро повернуться Шуфрич... Шевченко... повернеться Дмитрук... і засмердить лайном з будинку Верховної Ради ще сильніше... А Хрипатий буде намазувати лайно на хліб..і кормити 73 відсотки ідіотів...яким зелене лайно і сьогодні мед!!!
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08.01.2025 12:34 Відповісти
Всі повернуться - жодних сумніві немає!
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08.01.2025 12:35 Відповісти
Для початку ти повернись.
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08.01.2025 12:48 Відповісти
... так у ідіотів іноземний прапор біля ніку і визиває такі дописи! Але Ви не переживайте... Ідіотизм це не діагноз... Це мозкова діяльність... Жрати... срати..спати Ви здатні..?! Цього Вам і достатньо!!))))
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08.01.2025 12:57 Відповісти
А до суду не прибув....соувпадєніє?
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08.01.2025 12:34 Відповісти
Хворий був, бідолашний, майже при смерті...
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08.01.2025 13:44 Відповісти
Це падло зелене, бандюга, вже повине давним-давно сьорбати баланду в тюрьмі, чого тільки ситуація з колцентрами вартує
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08.01.2025 12:34 Відповісти
- Интересный вы человек, Александр Иваныч! Все у вас в порядке! Удивительно! С таким счастьем - и на свободе! (с)
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08.01.2025 12:37 Відповісти
Яскравий приклад роботи правоохоронних органів та судей!
"Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року. 6 січня суд мав переобрати запобіжний захід нардепу. Однак засідання перенесли на 10 січня через те, що захист Тищенка клопотав про відвід судді."
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08.01.2025 12:43 Відповісти
Ледве уговорили його прийти в Раду. Бо де його двійника тільки не бачили в той час, коли Коля смиренно сидів вдома.
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08.01.2025 12:45 Відповісти
Що це за робота правоохоронних органів ??
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08.01.2025 12:53 Відповісти
Кум Єрмак почав відмазувати... трохи все вляглося.
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08.01.2025 12:57 Відповісти
в цей час хтось з наших воїнів
опинився в окопі
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08.01.2025 13:01 Відповісти
в ВР одні злочинці з погашеною заборгованістю, підозрювані і усі Слуги народу і ОПЗЖ
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08.01.2025 13:08 Відповісти
голобородька не скаже "вийди звідси розбійник",до речі той "розбійник" зараз захищає Україну та голобородьків з початку повномасштабного вторгнення
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08.01.2025 13:10 Відповісти
Прокурорів, які не забезпечили тримання під вартою, потрібно звільнити!
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08.01.2025 13:13 Відповісти
Негайно припиніть провокаційні заклики до буллінгу та цькування особ з вродженою інвалідністю!
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08.01.2025 13:48 Відповісти
На передок цього підсвинка.
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08.01.2025 13:33 Відповісти
Майже дежавю - "Штірліц йде по коридору" .
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08.01.2025 14:12 Відповісти
Все, його вже покарав Зеленський, побив по руках, щоб не заробляв на війні! Тепер він вільний, можна далі красти.
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08.01.2025 14:33 Відповісти
Котлети страшна сила від усіх законів.
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08.01.2025 15:06 Відповісти
пару дронів-камікадзе в зал верховної рази.
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08.01.2025 15:09 Відповісти
Коля хоче трохи посцяти в очі вумному наріду.
Ну то хай сцить, відробляю.
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08.01.2025 15:11 Відповісти
О, а деж там Арахамія?
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08.01.2025 15:31 Відповісти
А когда надо было прибыть в суд, так он очень больной. Парализован.
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08.01.2025 16:22 Відповісти
А 53% дуже задоволені кровавим режимом зеленского.
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08.01.2025 16:29 Відповісти
Зелёное правосудие во всей красе . Не удивлюсь если Тищенко ещё и наградят.
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08.01.2025 16:41 Відповісти
Это важная новость ?
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08.01.2025 16:57 Відповісти
Армия Израиля должна быть готова к военному конфликту с Турцией из-за ее стремления восстановить Османскую империю, сообщила газета https://www.jpost.com/israel-news/article-836362 The Jerusalem Post со ссылкой на отчет Комитета Нагеля. Аналитики комиссии сочли, что политика президента Турции Реджепа ****** Эрдогана в регионе является враждебной интересам Израиля.
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08.01.2025 18:45 Відповісти
Спасибо, что думаете о нас. Будем стараться соответствовать реальности.
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08.01.2025 19:22 Відповісти
все ...!!! изгнание кума фсбэшника Елдака и борьба с коррупцией по ваЗЕлиновски закончилась....
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08.01.2025 17:16 Відповісти
І що цей бевзь забув у Верховній Раді?
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08.01.2025 17:45 Відповісти
Посадіть цього 3,14дараса у вулик! (с)
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08.01.2025 19:02 Відповісти
щоденний сором...
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08.01.2025 19:17 Відповісти
Знущання над українцями продовжується... Ну нічого, зараз у багатьох є зброя, і подібна мразота так чи інакше але отримає по заслугам
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08.01.2025 19:22 Відповісти
Не сміши ) вже третій рік одне і те саме, корупція і бандитизм, пам'ятаєш жіночку яка позичили три мільйони у своєї 14ти річної дитини, її потім дві відомі людини взяли на поруки ііііі всьо )) а скільки інших випадків? Це навіть не корупція це просто бандити які крадуть гроші.
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08.01.2025 20:17 Відповісти
https://x.com/HRskiy

HolodnoЯrskiy



https://x.com/HRskiy

@HRskiy


https://x.com/HRskiy/status/1876991075367162109

Тільки повні ідіоти можуть любити владу, яка вважає їх ідіотами. Ярослав Гашек. Це пи.... Жодних проблем у прокурорів-інвалідів. Жодних напрягів у тв@рини на прізвище Тищенко. Жодних проблем у тих, хто впарюював яйця по 17- ть та браковані міни. Жодних проблем у зрадника
Баканова. Жодних проблем у рішали Татарова і його шефа. Проблеми тільки у пацана, який публічно підняв питання несправедливості у війську та розвідника, який сказав, що вагнерівців злив Зеленський з Єрмаком. Другий термін? Головне, щоб ви не втекли...
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08.01.2025 19:58 Відповісти
Головне щоб кордони відкрили, а потім хай обирають самі себе хоч сто років ) і сидять тут разом із любителями смарагдового потужняка
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08.01.2025 20:19 Відповісти
 
 