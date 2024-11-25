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Новини
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НАБУ розслідує незаконне збагачення Тищенка на понад 30 млн грн. Його майно арештували

Микола Тищенко

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) наразі розслідує факти ймовірного незаконного збагачення нардепа Миколи Тищенка на понад 30 млн грн, а також факти здійснення ним недостовірного декларування. За даними слідства, майно оформили на ексвласника ресторану "Велюр" Сергія Вакальчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішеннях Вищого антикорупційного суду та підтверджують співрозмовники "Слово і діло" в органах правопорядку.

Як вказується, у квітні 2024 року НАБУ розпочало розслідувати справу, в якій досліджуються факти ймовірного збагачення нардепа Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування. Зокрема, детективи досліджують факти одержання ексдиректором ресторану "Велюр" Вакальчуком квартири площею майже 100 кв. м в Києві в будинку по вул. Павла Скоропадського, 43, де раніше розташовувався ресторан; двох земельних ділянок та житлового будинку площею 322 кв. м в Козині, що під Києвом, а також автомобілю Mercerdes-Benz V250 2016-го року випуску вартістю 1,62 млн грн.

Також читайте: Охоронець Тищенка пішов на угоду зі слідством і отримав умовний термін

За даними детективів, Вакальчук отримав майна на майже 9 млн грн, однак його ринкова вартість ще вища. Аналізом його доходів встановлено, що він не міг отримати у власність таке майно. До того ж, журналісти Bihus.info зафіксували, що майном Вакальчука користувалися нардеп Тищенко та його дружина.

Тож детективи отримали тимчасовий доступ до речей, які були вилучені слідчими Державного бюро розслідувань під час обшуків у Тищенка та його дружини у межах справи про побиття військового в Дніпрі. Зокрема, до мобільних телефонів Тищенка, частину з яких він розбив під час обшуку; готівкових коштів в сумі 491 550 доларів та 390 100 євро, а також наручний годинник Audemars Piguet. НАБУ просило накласти арешт на це майно, оскільки воно є речовими доказами у справі. Суд його арештував.

Справа Тищенка 

Нагадаємо, нині Микола Тищенко перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

У середу, 3 липня, Київський апеляційний суд вирішив залишити народного депутата Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.

Автор: 

НАБУ (5068) незаконне збагачення (190) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+16
Цирк на дроті шоу повинно продовжуватися Ви вірите що щось буде
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25.11.2024 15:42
+12
Як там в них було? Новіє літца? Мдадая *******, внєпалітікі...
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25.11.2024 15:45
+11
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25.11.2024 15:44
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А для чого? Всеодно не конфіскуєте-закон який таке забороняє щойно протягнули.
Зєлю, геть!
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25.11.2024 15:39 Відповісти
Та я шо, каклєти продавав...
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25.11.2024 15:39 Відповісти
Віина иде - цеи телепень сидить дома - потім строк давності бо щось пред"являти иому не спішать
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25.11.2024 15:41 Відповісти
Цирк на дроті шоу повинно продовжуватися Ви вірите що щось буде
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25.11.2024 15:42 Відповісти
Впевнений, що його виправдають, майно повернуть, ще й заплатять за "моральний збиток".
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25.11.2024 16:35 Відповісти
Коля-котлета перетвориться на "Колю-хлібіводу"?
Мало віриться...
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25.11.2024 15:42 Відповісти
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25.11.2024 15:44 Відповісти
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25.11.2024 15:46 Відповісти
Єралаш повертається .
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25.11.2024 15:45 Відповісти
Як там в них було? Новіє літца? Мдадая *******, внєпалітікі...
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25.11.2024 15:45 Відповісти
Думаю, що це вершина айсберга, а насправді попакакукім прибарахлився так, що і внукам вистачить.
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25.11.2024 15:47 Відповісти
Колю на курщіну- най собакоїдів гоняє
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25.11.2024 15:49 Відповісти
По мерзотнику-хабарнику Борисову вже багато нарозслідували?
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25.11.2024 15:56 Відповісти
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25.11.2024 16:43 Відповісти
Тіщенка памʼятаю ще з 90-х років , коли він знаходився в мафіозній
групі Києва !!
Займалися кришуванням різних фірм , також іноземних , які зʼявлялися в країні !!
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25.11.2024 16:02 Відповісти
Так він тоді на підприємцях й підкачався, вибиваючи данину..
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25.11.2024 17:24 Відповісти
він у 90-х кришував ларьки у Грушках по сто баксів на місяць з ларька, і барижив "хмурим" на оболонщині.
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26.11.2024 01:10 Відповісти
Зе що скажеш?Який 3,14здець настав від твого панування.Кожен депутат злодій.Які ви всі тварини, кого не візьми.
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25.11.2024 16:04 Відповісти
...разом із Зе.
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25.11.2024 16:41 Відповісти
Коля - жертвенный баран
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25.11.2024 16:18 Відповісти
Воно просто баран.
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25.11.2024 17:25 Відповісти
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25.11.2024 16:23 Відповісти
котлєта по київськи
рецепт:
взяти ... Колю !
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25.11.2024 16:26 Відповісти
Знач десь повна ж*па, якщо ніколая витягли знову на публіку.
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25.11.2024 16:46 Відповісти
Коля більше на вечерю тратить, чім йому інкримінують, його хоч вигулюють
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25.11.2024 17:28 Відповісти
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25.11.2024 17:47 Відповісти
Домашній арешт відмінити і в СІЗО.
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25.11.2024 17:52 Відповісти
от зараз виборці Києво-Святошинського району повинні стати горою за свого обранця.
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26.11.2024 01:13 Відповісти
У кожного депутуна-фріка має бути своя Жомова Яма.
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26.11.2024 02:25 Відповісти
 
 