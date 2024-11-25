НАБУ розслідує незаконне збагачення Тищенка на понад 30 млн грн. Його майно арештували

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) наразі розслідує факти ймовірного незаконного збагачення нардепа Миколи Тищенка на понад 30 млн грн, а також факти здійснення ним недостовірного декларування. За даними слідства, майно оформили на ексвласника ресторану "Велюр" Сергія Вакальчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в рішеннях Вищого антикорупційного суду та підтверджують співрозмовники "Слово і діло" в органах правопорядку.

Як вказується, у квітні 2024 року НАБУ розпочало розслідувати справу, в якій досліджуються факти ймовірного збагачення нардепа Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування. Зокрема, детективи досліджують факти одержання ексдиректором ресторану "Велюр" Вакальчуком квартири площею майже 100 кв. м в Києві в будинку по вул. Павла Скоропадського, 43, де раніше розташовувався ресторан; двох земельних ділянок та житлового будинку площею 322 кв. м в Козині, що під Києвом, а також автомобілю Mercerdes-Benz V250 2016-го року випуску вартістю 1,62 млн грн.

Також читайте: Охоронець Тищенка пішов на угоду зі слідством і отримав умовний термін

За даними детективів, Вакальчук отримав майна на майже 9 млн грн, однак його ринкова вартість ще вища. Аналізом його доходів встановлено, що він не міг отримати у власність таке майно. До того ж, журналісти Bihus.info зафіксували, що майном Вакальчука користувалися нардеп Тищенко та його дружина.

Тож детективи отримали тимчасовий доступ до речей, які були вилучені слідчими Державного бюро розслідувань під час обшуків у Тищенка та його дружини у межах справи про побиття військового в Дніпрі. Зокрема, до мобільних телефонів Тищенка, частину з яких він розбив під час обшуку; готівкових коштів в сумі 491 550 доларів та 390 100 євро, а також наручний годинник Audemars Piguet. НАБУ просило накласти арешт на це майно, оскільки воно є речовими доказами у справі. Суд його арештував.

Справа Тищенка

Нагадаємо, нині Микола Тищенко перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

У середу, 3 липня, Київський апеляційний суд вирішив залишити народного депутата Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.