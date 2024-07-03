Апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом
У середу, 3 липня, Київський апеляційний суд вирішив залишити народного депутата Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske".
Зазначається, що нардеп намагався оскаржити запобіжний захід, який йому 25 червня обрали після конфлікту з ексвійськовим Дмитром Павловим (Сином) у Дніпрі.
Сторона захисту заявила, що підозра Тищенку нібито є необґрунтованою.
Прокурор це заперечив. Адвокати, пояснив він, не надали контраргументів.
За його словами, Тищенко та його захисники наполягають, що депутат діяв у межах ТСК, однак жодних документів вони не надали, чи чинна ця комісія, і яке відношення вона має до ботоферм та кол-центрів.
Крім того, пише видання, Тищенко наполягав на тому, що подав заяви до правоохоронних органів з проханням перевірити адреси в Дніпрі, за якими нібито було скоєно шахрайство. Каже, що він нібито приїхав до міста після ухвал суду про обшуки.
Що передувало?
20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).
Печерський райсуд Києва 25 червня обрав для Тищенка запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю на 60 діб.
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