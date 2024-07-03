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Новини
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Апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Тищенку продовжили запобіжний захід

У середу, 3 липня, Київський апеляційний суд вирішив залишити народного депутата Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske".

Зазначається, що нардеп намагався оскаржити запобіжний захід, який йому 25 червня обрали після конфлікту з ексвійськовим Дмитром Павловим (Сином) у Дніпрі.

Сторона захисту заявила, що підозра Тищенку нібито є необґрунтованою.

Прокурор це заперечив. Адвокати, пояснив він, не надали контраргументів.

За його словами, Тищенко та його захисники наполягають, що депутат діяв у межах ТСК, однак жодних документів вони не надали, чи чинна ця комісія, і яке відношення вона має до ботоферм та кол-центрів.

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Крім того, пише видання, Тищенко наполягав на тому, що подав заяви до правоохоронних органів з проханням перевірити адреси в Дніпрі, за якими нібито було скоєно шахрайство. Каже, що він нібито приїхав до міста після ухвал суду про обшуки.

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

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Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Печерський райсуд Києва 25 червня обрав для Тищенка запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю на 60 діб.

Автор: 

Апеляційний суд (401) запобіжний захід (496) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
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03.07.2024 13:13 Відповісти
+5
На що у нього повно, а ось нащо - це питання
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03.07.2024 13:35 Відповісти
+2
кум куму, сфінктер не вигризе!
продовжуємо дивитись, черговий сезон від зе!шобли.

цікаво, коли і як само, зашквариться безугла, що її теж на браслет посадять.
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03.07.2024 13:14 Відповісти
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03.07.2024 13:13 Відповісти
У Брондукова кофту позичив?
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03.07.2024 15:01 Відповісти
кум куму, сфінктер не вигризе!
продовжуємо дивитись, черговий сезон від зе!шобли.

цікаво, коли і як само, зашквариться безугла, що її теж на браслет посадять.
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03.07.2024 13:14 Відповісти
Кумівство то вторинне. Взагалі-то Коля ще до 2019 року був постачальником коксу, декому - якісного.
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03.07.2024 15:27 Відповісти
Депутатства иого лишили? - чи буде голосувати з туалету
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03.07.2024 13:15 Відповісти
У всіх пики задоволені.
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03.07.2024 13:17 Відповісти
Потужно покарали.Сидить собі Каклєта дома та від розпачу б'є телефоном по голові роблячу йому мінєта помічницю Евеліну.
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03.07.2024 13:18 Відповісти
тепер з "Велюра" обіди будуть прямо додому носить.
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03.07.2024 13:19 Відповісти
Як же людина працюватиме? А жити на що?
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03.07.2024 13:24 Відповісти
На що у нього повно, а ось нащо - це питання
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03.07.2024 13:35 Відповісти
Чекаємо історії про побиття групою, якогось Слуги Народу. Будемо порівнювати як ітиме "неупереджений" слідчо-судовий процес.
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03.07.2024 13:37 Відповісти
свободу Коле Оболонскому..
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03.07.2024 13:42 Відповісти
Мы на спектакль приглашаем -
Там будет множество затей.
Ведь мы лохов всех обажаем,
Как будто собственных детей.
Мы вам покажем представленье -
Ах, это просто загляденье,
Эх, это просто наслажденье,
Ух, это просто объеденье!

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03.07.2024 13:55 Відповісти
Гроші вже віддали?
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03.07.2024 15:22 Відповісти
...нічого йому не буде, бо він багато знає.
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03.07.2024 15:27 Відповісти
 
 