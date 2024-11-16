Охоронець Тищенка пішов на угоду зі слідством і отримав умовний термін

Охоронець Миколи Тищенка визнав свою провину у справі про напад на військового у Дніпрі погодився свідчити проти народного депутата. Тому суд звільнив Костянтина Цуберу від відбування покарання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" і

Охоронець Тищенка уклав угоду зі слідством

Як йдеться у рішенні суду від 13 листопада, Цубера зізнався у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою (частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України) та катуванні (частина 2 статті 127) і розповів про обставини нападу на військового.

7 листопада обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і зобов’язався свідчити проти всіх причетних до злочину, зокрема нардепа Тищенка.

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Суд звільнив охоронця Тищенка від відбування покарання

Вирок Цубері передбачав п’ять років позбавлення волі. Однак завдяки угоді суд звільнив охоронця від відбування покарання і призначив іспитовий термін у два роки: якщо чоловік протягом цього часу не скоїть нового кримінального правопорушення, його не ув’язнять.

Крім того, він має періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження. Охоронця випустили із СІЗО, стягнувши на користь держави витрати на проведення судових експертиз у розмірі 6058 гривень.

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Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

15 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку до 23 грудня.