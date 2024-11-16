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Охоронець Тищенка пішов на угоду зі слідством і отримав умовний термін

Охоронець Тищенка пішов на співпрацю зі слідством

Охоронець Миколи Тищенка визнав свою провину у справі про напад на військового у Дніпрі погодився свідчити проти народного депутата. Тому суд звільнив Костянтина Цуберу від відбування покарання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне" і

Охоронець Тищенка уклав угоду зі слідством

Як йдеться у рішенні суду від 13 листопада, Цубера зізнався у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою (частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України) та катуванні (частина 2 статті 127) і розповів про обставини нападу на військового.

7 листопада обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і зобов’язався свідчити проти всіх причетних до злочину, зокрема нардепа Тищенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд у Києві залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Суд звільнив охоронця Тищенка від відбування покарання

Вирок Цубері передбачав п’ять років позбавлення волі. Однак завдяки угоді суд звільнив охоронця від відбування покарання і призначив іспитовий термін у два роки: якщо чоловік протягом цього часу не скоїть нового кримінального правопорушення, його не ув’язнять.

Крім того, він має періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження. Охоронця випустили із СІЗО, стягнувши на користь держави витрати на проведення судових експертиз у розмірі 6058 гривень.

Також дивіться: Тищенко приховує мільйонні статки. Вони записані на колишню дружину, - ЗМІ. ВIДЕО

Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. 

15 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку до 23 грудня.

Автор: 

вирок (1060) суд (11648) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+13
А там ще такий собі " міліціянт на замовлення " бігав, " бойко " платню відпрацьовувал, де воно ділось?
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16.11.2024 18:04
+7
Та не фантазуйте, моральна скотиняка микола, він же ж чи то кум чи то дружбан морального покідька Вальоді. Це шось адвокатсько- прокупрорська ЗЕлене мразота мутить.
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16.11.2024 18:25
+6
эк коля, коля .... сидел бы в своем дэбильном шоу, показывал бы засранные сортиры !

но захотелось коле чего то большего
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16.11.2024 18:07
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А там ще такий собі " міліціянт на замовлення " бігав, " бойко " платню відпрацьовувал, де воно ділось?
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16.11.2024 18:04 Відповісти
Напевно, ОПА президента дала добро на посадку Тищенка.
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16.11.2024 18:06 Відповісти
Та не фантазуйте, моральна скотиняка микола, він же ж чи то кум чи то дружбан морального покідька Вальоді. Це шось адвокатсько- прокупрорська ЗЕлене мразота мутить.
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16.11.2024 18:25 Відповісти
А я розмріялася, може він їм теж ocтoхренів як і Шевченко?
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16.11.2024 22:14 Відповісти
ОПА усьго лиш зробила чергову постановку для дебілів.
Опробований тисячу разів раніше споміб, яу уникнути відповідалтнсть за злочин.
" Пішов на угоду зі слідством", свідчить проти Тищенка так, що у мережі повно фото Тищенка який іх своїми охоронцями вільно пепесувається Києвом, " знаходячись під нєусипнім доманшім арештом"
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16.11.2024 18:28 Відповісти
Так, я теж бачила ці фото де Тищенко спокійно пересувається Києвом.
І помріяла, може він їм теж ocтoхренів як і Шевченко?
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16.11.2024 22:12 Відповісти
Караван гавкає-собака йде. Все як Коля нaфантазував.
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16.11.2024 22:19 Відповісти
А коли Коля-котлета піде на угоду із слідством? Чи він незамінимий,але таких у житті не існує.
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16.11.2024 18:07 Відповісти
в этом случае коля лишится маленького свечного заводика ресторанного бизнесса.

отсидит, но зато живым выйдет
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16.11.2024 18:10 Відповісти
эк коля, коля .... сидел бы в своем дэбильном шоу, показывал бы засранные сортиры !

но захотелось коле чего то большего
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16.11.2024 18:07 Відповісти
Захотів Коля "бальшую, сладкую каклєту"!
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16.11.2024 18:28 Відповісти
Він ше й кАклЄти показував
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16.11.2024 18:55 Відповісти
Довий......ся ревізор хрєнов. Відать, на бубончиків наїхав із своєю константою.
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16.11.2024 18:11 Відповісти
Законы это накие правила игры которые богатые придумали для бедных.
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16.11.2024 18:11 Відповісти
если б бедные придумывали законы для богатых то это был бы ......****(коммунизм)
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16.11.2024 20:23 Відповісти
что то я не помню что бы бедные хоть как то влияли на партийных боссов)))
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16.11.2024 23:28 Відповісти
6000 гривень, і гуляй,можеш за кордон,бо судимість є,тільки мусорам перед виїздом занести треба.
Оце так покарання.
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16.11.2024 18:34 Відповісти
"Охранник Тищенко ..." Странный заголовок. Непонятно, этот мужик работает охранником и его фамилия Тищенко или он работает охранником у Тищенко.
Якась невизначеність.
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16.11.2024 18:48 Відповісти
Якщо охоронець, то як мінімум - добре здоров'я і знання зброї. Чому не на фронті?
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16.11.2024 19:55 Відповісти
Одного отмазали.
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16.11.2024 19:04 Відповісти
А що, мало бути по другому?
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17.11.2024 09:42 Відповісти
 
 